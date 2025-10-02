克拉術／東亞暨東南亞錦標賽落幕 地主中華隊計獲得11金為最大贏家

在克拉術國際總會（IKA）及KCA體育平等事務主任、同時也是唯一女性代表的中華民國克拉術協會理事長張翠芳推動下，台灣首次主辦的「2025東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽」，經過兩天激烈競賽昨晚在台北體育館4樓技擊館圓滿結束，東道主中華隊計獲得11金、4銀、14銅為此次賽會的最大贏家。

源自中亞烏茲別克的傳統武術克拉術（Kurash），已有3500年的歷史，推廣至今，擁有五個洲際聯盟及218個會員國，在亞洲屬於新興競技運動，它禁止地板搏鬥、腰部以下攻擊和關節技，被稱為是最安全技擊，加上比賽過程中彼此攻防節奏緊湊、精采激烈，加上推廣者日眾。台灣於2007年10月27日在張漢東醫師引進台灣並深耕推廣下成立協會，每年都有不錯的成績表現。今年初更在2025年南韓亞洲錦標賽拿下4面銀牌和5面銅牌。

東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽，邀請中華台北、香港、印尼、日本、南韓、澳門、馬來西亞、蒙古、菲律賓、新加坡、 泰國、越南等代表隊伍參賽。中華台北隊這次克拉術代表團隊在男子教練鄭嘉德、李俊儀、蔡政仁及女子教練楊憲慈指導下，組成男子20人、女子14人的代表隊，成績表現亮眼，計獲得11金、4銀、14銅的佳績，女子組8個量級就勇奪7金，「堅強女力」令人刮目相看。

潘思丞（右）在男子66公斤級拿下金牌。圖／中華民國克拉術協會提供

中華台北隊男子教練團對男子組 4金、3銀、10銅的成績，稱讚選手表現很好。理事長張翠芳更指出，這次在男66公斤摘金的潘思丞、81公斤級奪冠的吳晉誠等多人，在這次國際賽會中可以窺見，中華代表隊中有很多年輕的選手在經過亞培半年密集訓練後，成績亮麗且超越了以往的表現。

男子組壓軸出賽的81公斤級也演出兄弟鬩牆之爭，今年在南韓克拉術成年男子組亞洲錦標賽拿銅牌的吳晉誠與2023年杭州亞運摘銅的40歲老將黃君達交戰，過程頗為激烈，黃君達最後不敵吳晉誠。

黃君達賽後表示，很遺憾未能取勝，接下來將積極準備明年一月的名古屋亞運國手資格選拔賽，期望能有機會敗部復活。此外，+120公斤級洪子惟賽前訓練左大腿嚴重受傷，不放棄這次比賽仍抱傷全力以赴，當站上頒獎台領取銅牌時內心激動不已。