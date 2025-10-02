洛杉磯奧運巧思 經典美式黃色校車化身接駁車

洛杉磯奧運及帕運（LA28）籌備委員會宣布，經典美國黃色校車將扮演重要角色，大會將徵召暑假閒置的電動校車當接駁車，符合零排放、美國製造的標準。

洛杉磯奧運及帕運近日宣布與校車廠牌「高地電動車隊」（Highland Electric Fleets）合作，將在賽事期間徵調洛杉磯地區的電動校車，用來接送持官方通行證的大會人員、代表團人員、媒體記者或贊助廠商等。

洛杉磯3年後將迎接1萬5000名世界頂尖運動員，大會接駁車發揮巧思，在不購買新車的前提下，運用現有資源，符合環保永續標準。

LA28新聞稿沒有公布車輛數量；路透社報導，大約有500輛零排放的電動校車投入奧運。大會強調這是奧運史上首次推出的電動校車計畫，宣稱是全球體育盛會史上最大規模的電動車總動員。

奧運賽事期間正值暑假，這一批平日接送學生的巴士將接下新的任務，擔綱場館之間的接駁交通。

高地電動車隊是北美校車電動化業者，2019年起與洛杉磯學區合作，推動傳統校車轉型電動車。該公司將在賽事期間，負責調度、充電、管理與技術支援。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）曾宣示2028年以「無車奧運」為目標，鼓勵觀眾搭乘大眾交通工具。她透過新聞稿表示，使用電動校車當接駁車，是「運用現有資源、降低碳排放」的最佳範例，將為洛杉磯人留下深遠影響。