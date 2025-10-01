中華文化教育暨體育交流促進會交接 何卓飛接任理事長

中華文化教育暨體育交流促進會（簡稱促進會）成立於2013年10月，宗旨為推動兩岸及全球華人文化教育暨體育交流，盼藉由多邊交流訪問與活動辦理建立互信共榮、促進良性關係發展與合作，促進會今晚舉行理事長交接典禮，第四屆理事長李述藺卸任，前體育署長何卓飛接任第五屆理事長。

原理事長李述藺過去在多所高中任教，得過師鐸獎，並於2012年至2015年擔任中華民國高中體育總會會長。接任的何卓飛也在教育界、體育界耕耘數十載，經歷相當豐富、扎實。擔任過老師，之後從新北市教育局基層，再到教育部體育司長、教育部高等教育司長、教育部體育署署長、佛光大學校長、中華民國冰石壺協會理事長等。

在各界期盼與推舉之下，理事長何卓飛因緣際會地與促進會結下深厚緣分。早年他長期關注文化教育與體育的推廣工作，並透過多次各類交流活動，與促進會建立良好的互動與合作默契。在各界朋友的鼓勵下，逐漸深入參與會務，並因其專業背景與廣泛人脈，最終獲得一致推薦，擔任新任理事長。

對於促進會未來的發展藍圖，理事長何卓飛表示，未來將以「扎根本土、放眼國際」為願景，帶領促進會在既有基礎上持續成長，規劃將透過四大方向推動會務：

1. 深化文化教育 —— 結合在地資源，推廣多元文化教育活動，讓年輕世代更貼近文化底蘊。

2. 拓展國際體育交流 —— 積極籌辦跨國交流賽事與活動，促進青少年與各國選手的互動，提升台灣能見度。

3. 培育青年人才 —— 建立系統化的培訓平台，協助青年在文化與體育領域中發展，培養下一代國際人才。

4. 推廣全民體育 —— 鼓勵不同年齡層都能參與運動，特別是中壯年與即將步入熟齡的族群。透過規劃多樣化的健康運動課程與社區活動，不僅提升國民體能與生活品質，也讓運動成為日常生活的一部分，營造全民共享的健康社會。

何卓飛強調，促進會將秉持專業與熱忱，凝聚各界力量，持續為推動全球華人文化教育與體育交流而努力，讓會務更臻完善，社會影響力持續提升。

促進會原名是中華兩岸文化教育暨體育交流發展促進會，致力推動兩岸文化教育暨體育活動交流，例如海峽盃青年籃球賽從2017年起至2019年連續舉辦，後來受疫情影響，在2021年轉型為登峰造極青年籃球邀請賽舉辦至今，並結合全國啦啦隊比賽，為學子打造更多、更大的賽事及舞台。

2022年開始舉辦登峰造極青年排球邀請賽，希望透過校際交流比賽，為國內培育傑出青年排球選手，增加參賽選手比賽經驗，另外，促進會也舉辦「新鶯出谷」合唱音樂饗宴，為兩岸年度高水平的藝文交流活動。