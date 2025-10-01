快訊

中職／被「水鬼」咬一口！兄弟M1被悍將狠咬 5000條黃彩帶攜回洲際

無需大學文憑！黃仁勳點名AI時代下「1工作最夯」 可年入300萬

撐9天快崩潰！花蓮部落青年憂疫病爆發 籲政府正視急迫需求

聽新聞
0:00 / 0:00

中華文化教育暨體育交流促進會交接 何卓飛接任理事長

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華文化教育暨體育交流促進會今天進行理事長交接儀式。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
中華文化教育暨體育交流促進會今天進行理事長交接儀式。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供

中華文化教育暨體育交流促進會（簡稱促進會）成立於2013年10月，宗旨為推動兩岸及全球華人文化教育暨體育交流，盼藉由多邊交流訪問與活動辦理建立互信共榮、促進良性關係發展與合作，促進會今晚舉行理事長交接典禮，第四屆理事長李述藺卸任，前體育署長何卓飛接任第五屆理事長。

原理事長李述藺過去在多所高中任教，得過師鐸獎，並於2012年至2015年擔任中華民國高中體育總會會長。接任的何卓飛也在教育界、體育界耕耘數十載，經歷相當豐富、扎實。擔任過老師，之後從新北市教育局基層，再到教育部體育司長、教育部高等教育司長、教育部體育署署長、佛光大學校長、中華民國冰石壺協會理事長等。

在各界期盼與推舉之下，理事長何卓飛因緣際會地與促進會結下深厚緣分。早年他長期關注文化教育與體育的推廣工作，並透過多次各類交流活動，與促進會建立良好的互動與合作默契。在各界朋友的鼓勵下，逐漸深入參與會務，並因其專業背景與廣泛人脈，最終獲得一致推薦，擔任新任理事長。

對於促進會未來的發展藍圖，理事長何卓飛表示，未來將以「扎根本土、放眼國際」為願景，帶領促進會在既有基礎上持續成長，規劃將透過四大方向推動會務：

1. 深化文化教育 —— 結合在地資源，推廣多元文化教育活動，讓年輕世代更貼近文化底蘊。

2. 拓展國際體育交流 —— 積極籌辦跨國交流賽事與活動，促進青少年與各國選手的互動，提升台灣能見度。

3. 培育青年人才 —— 建立系統化的培訓平台，協助青年在文化與體育領域中發展，培養下一代國際人才。

4. 推廣全民體育 —— 鼓勵不同年齡層都能參與運動，特別是中壯年與即將步入熟齡的族群。透過規劃多樣化的健康運動課程與社區活動，不僅提升國民體能與生活品質，也讓運動成為日常生活的一部分，營造全民共享的健康社會。

何卓飛強調，促進會將秉持專業與熱忱，凝聚各界力量，持續為推動全球華人文化教育與體育交流而努力，讓會務更臻完善，社會影響力持續提升。

促進會原名是中華兩岸文化教育暨體育交流發展促進會，致力推動兩岸文化教育暨體育活動交流，例如海峽盃青年籃球賽從2017年起至2019年連續舉辦，後來受疫情影響，在2021年轉型為登峰造極青年籃球邀請賽舉辦至今，並結合全國啦啦隊比賽，為學子打造更多、更大的賽事及舞台。

2022年開始舉辦登峰造極青年排球邀請賽，希望透過校際交流比賽，為國內培育傑出青年排球選手，增加參賽選手比賽經驗，另外，促進會也舉辦「新鶯出谷」合唱音樂饗宴，為兩岸年度高水平的藝文交流活動。

中華文化教育暨體育交流促進會今天進行理事長交接儀式。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
中華文化教育暨體育交流促進會今天進行理事長交接儀式。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供

籃球 體育署

延伸閱讀

教團質疑試務費調高7.7%是假消息 教育部澄清為真

蔣萬安：打造運動之都 北市115年體育預算增5億元

光復商工、光復國中搶修中 教育部：目標10月7日視訊、10月13日實體上課

全運會雲林登場 蔣萬安授旗台北代表隊：明年增億元體育預算

相關新聞

中華文化教育暨體育交流促進會交接 何卓飛接任理事長

中華文化教育暨體育交流促進會（簡稱促進會）成立於2013年10月，宗旨為推動兩岸及全球華人文化教育暨體育交流，盼藉由多邊...

全運會雲林登場 蔣萬安授旗台北代表隊：明年增億元體育預算

第14屆全國運動會將於10月18日到23日於雲林縣舉行。台北市長蔣萬安今天到台北體育館替台北隊選手們授旗，他致詞強調，致...

馬術／李欣恩首度挑戰全運會 馬術天后葉繡華三連霸

馬術天后葉繡華是國內馬場馬術指標性人物，多次披上國家隊戰袍，本屆全運會她代表桃園市出賽，團體賽中拿到690.5全場最高分...

中國網賽／謝淑薇通過搶10考驗 暌違12年闖女雙8強

台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科，在中國公開賽的女雙次輪，以6比1、3比6、10比4，擊敗日本青山修子、西...

排球／永信杯地主豐商10連霸 銘傳大學隔12年重返榮耀

第52屆永信杯全國排球賽收兵，高男組豐原高商2：1力克縣立苑裡高中，在驚濤駭浪中寫下史無前例10連霸，高女組東山高中三連...

東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽30日台北登場 中華台北等12個國家地區選手齊聚一堂切磋技藝

在克拉術國際總會（IKA）及KCA體育平等事務主任、同時也是唯一女性代表的中華民國克拉術協會理事長張翠芳推動下，臺灣首次主辦的「 2025 東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽」，今(30日)天至10月1日在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。