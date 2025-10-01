全運會／高市隊拚34項競賽 陳其邁勉旗開得勝創佳績

114年全國運動會將於18至23日在雲林縣舉行，高雄市派出超過800名選手及隊職員，競逐34項競賽獎牌；高雄市長陳其邁今天為代表隊授旗，勉勵隊員旗開得勝、再創佳績。

根據市府統計，高市代表隊截至目前已累積奪下7金10銀10銅，陳其邁表示，市府培訓選手不遺餘力，112年共頒發獎金新台幣近4600萬元，今年投入培訓經費750萬元，並加碼補助旅宿及交通；同時引進運動科學照護，投入約1000萬元，協助選手維持最佳狀態。

陳其邁說，高雄已完成及興建中的運動中心共達15座，鼓勵民眾養成規律運動習慣，呼籲每天至少運動30分鐘，不僅有助控制體重，也能強健體魄，提升生活品質。

陳其邁表示，市府全力改善運動設施、推廣全民運動，中正體育場已改建為苓雅運動園區，多元化運動場域，提供慢跑、極限運動等多樣選擇，讓市民享有更佳運動環境，並強調未來將持續精進設施、推廣運動風氣，打造健康城市。

高市運發局表示，截至9月底，高雄已奪得7金10銀10銅佳績，包括射擊25公尺手槍團體賽、雙不定向飛靶團體賽、25公尺快射手槍團體賽及空手道男子組個人對打第4級等。

此外，這次代表隊中，游泳、跆拳道、舉重、自由車等項目預期將有佳績，排球、壘球、手球、鐵人三項、柔道、擊劍及空手道等也都是奪牌熱門；目前全運會已有多項提前賽事展開，18日開幕典禮後賽事將進入高潮，市府邀請民眾熱情應援，一同為高雄選手加油打氣。