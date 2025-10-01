全運會雲林登場 蔣萬安授旗台北代表隊：明年增億元體育預算

第14屆全國運動會將於10月18日到23日於雲林縣舉行。台北市長蔣萬安今天到台北體育館替台北隊選手們授旗，他致詞強調，致力於將北市打造運動之都，因此明年體育相關預算增加5.7億元。

體育局說，本屆台北市代表隊以「勝氣凌雲」口號，連同隊職員、教練、防護團及體育局人員，共計999名參賽，包含奪下8面金牌的奧運游泳國手王冠閎，奧運拳擊國手甘家葳、黃筱雯、吳詩儀等名列，此外，也有台美混血韓安齊批上台北市戰袍。

體育局也說，本屆全運會提前登場的比賽項目中，北市代表隊已奪下21面金牌，包含拿下6面金牌的文姿云創下女子隊打第三級三連霸紀錄。桌球項目的林昀儒也在男單、男雙及男子團體，甚至和桌球一姊鄭怡靜，在混雙也拿下金牌。

蔣萬安今天在授旗典禮上表示，自己在學生期間也參加游泳、手球等隊，他也致力將北市打造成運動之都，為此在明年的體育相關預算增加5.7億元，像是選手訓練補助金、專任教練、運動科學及移地訓練等費用。

蔣萬安說，台北市代表隊乘載市民的期待與榮耀，每位選手努力和拚搏，都是台北精神最真實的表現，賽場全力以赴，突破自我，也把榮耀帶回台北。