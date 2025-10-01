全運會雲林登場 蔣萬安授旗台北代表隊：明年增億元體育預算
第14屆全國運動會將於10月18日到23日於雲林縣舉行。台北市長蔣萬安今天到台北體育館替台北隊選手們授旗，他致詞強調，致力於將北市打造運動之都，因此明年體育相關預算增加5.7億元。
體育局說，本屆台北市代表隊以「勝氣凌雲」口號，連同隊職員、教練、防護團及體育局人員，共計999名參賽，包含奪下8面金牌的奧運游泳國手王冠閎，奧運拳擊國手甘家葳、黃筱雯、吳詩儀等名列，此外，也有台美混血韓安齊批上台北市戰袍。
體育局也說，本屆全運會提前登場的比賽項目中，北市代表隊已奪下21面金牌，包含拿下6面金牌的文姿云創下女子隊打第三級三連霸紀錄。桌球項目的林昀儒也在男單、男雙及男子團體，甚至和桌球一姊鄭怡靜，在混雙也拿下金牌。
蔣萬安今天在授旗典禮上表示，自己在學生期間也參加游泳、手球等隊，他也致力將北市打造成運動之都，為此在明年的體育相關預算增加5.7億元，像是選手訓練補助金、專任教練、運動科學及移地訓練等費用。
蔣萬安說，台北市代表隊乘載市民的期待與榮耀，每位選手努力和拚搏，都是台北精神最真實的表現，賽場全力以赴，突破自我，也把榮耀帶回台北。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言