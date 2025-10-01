馬術／李欣恩首度挑戰全運會 馬術天后葉繡華三連霸

馬術天后葉繡華是國內馬場馬術指標性人物，多次披上國家隊戰袍，本屆全運會她代表桃園市出賽，團體賽中拿到690.5全場最高分，帶領桃園市摘下金牌衛冕成功。今日的個人賽中葉繡華以總分716.0、百分比70.196再添一金，拿下三連霸，成為本屆唯一一位雙金選手。

由於葉繡華主戰馬受傷，本次跟隨葉繡華出賽的Lenny是學生的戰馬，此前並無和葉繡華一同出賽的經驗，因此葉繡華決定改變心態，一反自己往日強勢的風格，在場上選擇配合Lenny做調整，並在場上努力幫牠維持平衡，葉繡華表示也很開心有一個很好的結果。

對於已經48歲的葉繡華來說，追求自己優異的表現不再是努力的目標，更重要的是傳承，看著自己的學生有更好的表現，踏上更大的舞台，是葉繡華這幾年一直在努力的方向，「去騎真正的馬術，跟了解馬術真正的意義是什麼。」這句話是葉繡華想帶給年輕後輩的一句話，對她來說馬術的精神與意義才是傳承給學生最重要的觀念。

同樣代表桃園市出賽的還有鍾宜芸，她在團體賽暨個人資格賽中因為過於緊張，導致場上出現不少小失誤，最終僅拿到570分無緣挑戰個人賽，「我對我自己的表現有點小失望，出現了換腳這種不應該出現的失誤，但我會記取教訓繼續努力的。」賽後採訪鍾宜芸難掩失望語氣，沮喪自己沒能為團隊貢獻更好的成績，但她同時也為自己的隊伍成功摘金感到驕傲。

過幾日鍾宜芸將前往歐洲集訓，持續精進自己的實力，她也表示自己會繼續在馬術耕耘，希望下一屆可以繼續幫桃園市取得好成績。

李欣恩代表新北市出賽，首度參加全運會的她因為太緊張，甚至不敢看隊友的比賽，最終團體賽645.5分全隊最高，成功將團體賽銅牌收入囊中，更是在個人賽以654.5分、百分比64.167拿下第四名。

李欣恩的戰馬在賽前一個禮拜受傷，臨時跟馬主借了Ansel出賽，賽前也一直在跟馬磨合。對於場上的表現，李欣恩直言：「有達到預定的分數很開心，也謝謝我的馬夥伴很carry我。」她也直言第一次參加全運會，賽前並沒有抱太大的期望，沒想到不但闖入個人賽，還拿到不錯的名次。