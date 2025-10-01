TPBL／捐寶可夢愛卡義賣賑災 余純安期盼拋磚引玉

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
余純安拿出來進行賑災義賣的寶可夢卡牌。圖／余純安提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，近日籃壇不少球員響應救災和賑災行動，高雄全家海神隊長余純安就於寶可夢卡牌交易社團中義賣鑑定卡牌，最終以5000元價格成交並將全數捐作賑災使用，並達到拋磚引玉的效果。

效力海神的余純安，太太娘家位在花蓮鳳林，且有不少親友就住在光復鄉內，這次光復鄉受到堰塞湖溢流重創，平時就有收藏寶可夢卡牌的余純安也在第一時間就於卡牌社團就拿出一張PSA鑑定10分的「奇樹的電海燕」進行義賣，最終由知名Youtuber以5000元得標，並準備將所得捐作賑災使用。

談到選擇這張卡牌進行義賣，余純安透露，一開始曾想過是否拿更高價值或是更稀有的卡進行義賣，不過他更希望自己是能達到拋磚引玉的目的，且這張「奇樹的電海燕」有著特殊尾號「7770」，也是當初自己購入這張卡的主因，因此決定拿出來義賣。

最終該卡牌以5000元售出，大約是余純安購卡時的一倍價格，但更重要的是社團中有更多人也跟進卡片義賣，希望為賑災出一份心力，讓余純安直言達到當初目的，「我認為自己捐錢只是杯水車薪，但如果能夠有一個號召的力量，起到帶頭的作用，這才是我的目的。」

余純安表示，雖然自己更想要像李愷諺、林金榜、朱億宗等人一樣直接前往災區幫忙，但在無法抽身的情況下只能透過自己的方式來貢獻一份心力，在卡片賣出後他也親自向小孩解釋賣卡的原因是為了幫助災民重建。

目前余純安已經將標出的卡片寄給得標者，對方也是事後才得知他的職業球員身份，「我已經先將卡片寄給他，但義賣的錢就等到最終決定要捐給哪個單位後，再請他幫忙捐出，希望能實際幫到需要的人。」

