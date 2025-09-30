中國網賽／謝淑薇通過搶10考驗 睽違12年闖女雙8強

台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科，在中國公開賽的女雙次輪，以6比1、3比6、10比4，擊敗日本青山修子、西班牙布克薩的組合，睽違12年前進8強。

在北京舉行的中國公開賽，屬於世界女子網球協會（WTA）千分等級賽事，睽違2個月再度攜手的謝淑薇、奧斯塔朋科，名列女雙第4種子。在首輪上演3盤逆轉秀後，兩人今天次輪再度與日本青山修子、西班牙布克薩（Cristina Bucsa）組合打滿3盤勝出，驚險搶下8強門票。

身為僅存台將希望的謝淑薇，在首盤與搭檔奧斯塔朋科展現宰制力，接連突破對手發球局後，又化解3個破發點，如願以6比1先馳得盤。

但謝淑薇、奧斯塔朋科在次盤遭遇亂流，兩度遭到破發情況下，陷入1比5落後，就算化解對手4個盤末點追回2局，仍以3比6讓出。

連續2場經歷決勝搶10局才能分出勝負，謝淑薇、奧斯塔朋科在關鍵時刻找回節奏，開局就兩度突破對手，手握4比0領先，早早奠定勝基，最後更連得4分，一鼓作氣以10比4挺進女雙8強。

值得一提的是，謝淑薇睽違12年打進中國公開賽女雙8強，上次是2013年搭配中國名將彭帥。接下來，謝淑薇、奧斯塔朋科將與斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova）與英國尼柯爾斯（Olivia Nicholls）的組合對戰，力拚擠身女雙4強。