快訊

「帶著善意而來」美國農業部次長晉見賴清德 宣布開放鳳梨銷美

整理包／不能店內退稅了！日本2026年免稅新制 看懂機場通關規定流程

T17、T18轉作輝達總部 新壽晚間發聲回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

排球／永信杯地主豐商10連霸 銘傳大學隔12年重返榮耀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
歷經三局苦戰豐原高商以局數2：1勝出勇奪永信杯十連霸。圖／大會提供
歷經三局苦戰豐原高商以局數2：1勝出勇奪永信杯十連霸。圖／大會提供

第52屆永信杯全國排球賽收兵，高男組豐原高商2：1力克縣立苑裡高中，在驚濤駭浪中寫下史無前例10連霸，高女組東山高中三連霸，大專男子組銘傳大學扳倒衛冕軍中興大學，繼第40屆後隔12屆重返榮耀。

永信杯續在台中市大甲鐵砧山永信運動公園進行最後一天賽事，來自全國的排球同好們盡情揮灑青春汗水，但冠軍只有一隊，依舊是幾家歡樂幾家愁的局面，不過君子報仇，一年不晚，大夥相約明年再聚鐵砧山一決高下。

眾所矚目的高男組冠軍戰，尋求十連霸的豐原高商，接受縣立苑裡高中挑戰，苑高由剛拿下JHVL國中排球聯賽冠軍的苑裡高中國中部原班人馬應戰，默契嫻熟、拚勁十足，「雙箭頭」張瑋修、王品皓表現出色，讓豐商面臨極大挑戰。

所幸關鍵時刻豐商莊子霆、翁郁盛、劉冠朋、嚴偉晅在攻擊和攔網上挺身而出，以25：21、23：25、17：15力克苑裡高中，十連霸有驚無險到手。

豐原高商執行教練吳冠杰說：「此役攔網是關鍵，第二局遇亂流，還好第三局後段攔網有作好，幾顆得分球也有把握住。球員難免心中掛記著十連霸，急躁時我要他們不要想那麼多，把眼前做好就好。」季軍龍津高中，殿軍白河商工。

高女組東山高中25：22、25：20打敗枋寮高中，贏得不如預期輕鬆，但順利完成三連霸。執行教練林雍順笑說：「連曬了四天，大家都累了。」季軍縣立苑裡高中，殿軍台中女中，這也是台中女中第一次打進永信杯前四強。

大專男子組戰況風雲詭譎，去年首度封王的中興大學，冠軍戰以22：25、25：19、9：15敗給銘傳大學，確定奪冠的那一刻，銘傳大學嗨翻，因為這是曾在第40屆永信杯奪冠，去年預賽就淘汰的銘傳大學，隔12屆重返榮耀。

銘傳大學教練郭國隆說：「今年提早兩周於8月18就展開集訓，暑假時跟豐原高商一起到台體大移地訓練，所以這次同學向心力特別強，特別有拚勁，好幾場都是2：1很累地爬進來，關關難過關關過，終於在第52屆再度稱王。」

排球 JHVL

延伸閱讀

睽違兩年後正式回歸啦啦隊 倪暄重返球場加入排球領域

排球／永信杯「回甲打球」熱血開打 豐商尋求10連霸開紅盤

日本體育名校宮城縣利府高校 受邀到北港高中排球交流賽

TPVL／首度來台吃不慣臭豆腐 日本帥哥讚台球員水準

相關新聞

網球／謝淑薇相隔857天與詹皓晴對決 賽後「拒絕握手」引熱議

WTA中國公開賽女雙，台灣網球好手謝淑薇與「詹家姐妹」妹妹詹皓晴相隔857天再度對決，賽後謝淑薇拒絕與詹皓晴握手，引發熱議。 謝淑薇搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），對上詹皓晴

排球／永信杯地主豐商10連霸 銘傳大學隔12年重返榮耀

第52屆永信杯全國排球賽收兵，高男組豐原高商2：1力克縣立苑裡高中，在驚濤駭浪中寫下史無前例10連霸，高女組東山高中三連...

東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽30日台北登場 中華台北等12個國家地區選手齊聚一堂切磋技藝

在克拉術國際總會（IKA）及KCA體育平等事務主任、同時也是唯一女性代表的中華民國克拉術協會理事長張翠芳推動下，臺灣首次主辦的「 2025 東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽」，今(30日)天至10月1日在

划船／亞錦賽選拔爭議 運動部：協會將爭取及完成補報名作業

針對划船亞錦賽選拔爭議，運動部今天主動邀集中華民國划船協會及選手李冠儀進行溝通，會中協會就選拔規定不夠完善之處正式表達歉...

桌球／馮翊新、林昀儒接連落馬 台灣男單無緣16強

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫北京站今天展開32強賽程，我國一哥林昀儒在與日本宇田幸矢之戰以2：3敗下陣來後，昨天爆...

桌球／林昀儒爆冷負宇田幸矢 WTT中國大滿貫賽止步32強

台灣男子桌球好手「國民金孫」林昀儒，今天在WTT中國大滿貫賽32強，面對生涯對戰8連勝的宇田幸矢，竟意外以9比11、6比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。