排球／永信杯地主豐商10連霸 銘傳大學隔12年重返榮耀

第52屆永信杯全國排球賽收兵，高男組豐原高商2：1力克縣立苑裡高中，在驚濤駭浪中寫下史無前例10連霸，高女組東山高中三連霸，大專男子組銘傳大學扳倒衛冕軍中興大學，繼第40屆後隔12屆重返榮耀。

永信杯續在台中市大甲鐵砧山永信運動公園進行最後一天賽事，來自全國的排球同好們盡情揮灑青春汗水，但冠軍只有一隊，依舊是幾家歡樂幾家愁的局面，不過君子報仇，一年不晚，大夥相約明年再聚鐵砧山一決高下。

眾所矚目的高男組冠軍戰，尋求十連霸的豐原高商，接受縣立苑裡高中挑戰，苑高由剛拿下JHVL國中排球聯賽冠軍的苑裡高中國中部原班人馬應戰，默契嫻熟、拚勁十足，「雙箭頭」張瑋修、王品皓表現出色，讓豐商面臨極大挑戰。

所幸關鍵時刻豐商莊子霆、翁郁盛、劉冠朋、嚴偉晅在攻擊和攔網上挺身而出，以25：21、23：25、17：15力克苑裡高中，十連霸有驚無險到手。

豐原高商執行教練吳冠杰說：「此役攔網是關鍵，第二局遇亂流，還好第三局後段攔網有作好，幾顆得分球也有把握住。球員難免心中掛記著十連霸，急躁時我要他們不要想那麼多，把眼前做好就好。」季軍龍津高中，殿軍白河商工。

高女組東山高中25：22、25：20打敗枋寮高中，贏得不如預期輕鬆，但順利完成三連霸。執行教練林雍順笑說：「連曬了四天，大家都累了。」季軍縣立苑裡高中，殿軍台中女中，這也是台中女中第一次打進永信杯前四強。

大專男子組戰況風雲詭譎，去年首度封王的中興大學，冠軍戰以22：25、25：19、9：15敗給銘傳大學，確定奪冠的那一刻，銘傳大學嗨翻，因為這是曾在第40屆永信杯奪冠，去年預賽就淘汰的銘傳大學，隔12屆重返榮耀。

銘傳大學教練郭國隆說：「今年提早兩周於8月18就展開集訓，暑假時跟豐原高商一起到台體大移地訓練，所以這次同學向心力特別強，特別有拚勁，好幾場都是2：1很累地爬進來，關關難過關關過，終於在第52屆再度稱王。」