東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽30日台北登場 中華台北等12個國家地區選手齊聚一堂切磋技藝

聯合新聞網／ 綜合報導
與會貴賓一同進行『擊鼓儀式』，以五聲鼓聲祈願比賽順利圓滿。 圖／中華民國克拉術協會提供
與會貴賓一同進行『擊鼓儀式』，以五聲鼓聲祈願比賽順利圓滿。 圖／中華民國克拉術協會提供

在克拉術國際總會（IKA）及KCA體育平等事務主任、同時也是唯一女性代表的中華民國克拉術協會理事長張翠芳推動下，臺灣首次主辦的「 2025 東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽」，今(30日)天至10月1日在臺北體育館4樓技擊館盛大登場，除舉行簡單隆重開幕，並進行女子組的競賽，明天男子組競技則是重頭戲，歡迎民眾到觀賞感受源自烏茲別克古老摔跤運動的獨特魅力與文化。

30日下午14時的開幕典禮在充滿活力的《三太子》表演，為大會揭開熱鬧序幕。出席貴賓有：中華奧會主席林鴻道、運動部代表國際事務司專門委員賴靜婷、臺北市政府體育局副局長湯皓宇、國際克拉術總會（IKA）秘書長 Reza Nassiri、烏茲別克克拉術協會副理事長Mirzaev Mansur、國際克拉術總會SPORT DIRECTOR /韓國克拉術協會理事長BAE HYEONGSIK、克拉術東南亞區會長/亞洲裁判長 /泰國理事長SATJATHAMNUKUL PULSAK、時代力量黨主席王婉諭、中華民國克拉術協會榮譽理事長張漢東、香華天集團董事長周貝芬、中華民國柔道體育運動協會理事長卓進忠等多人到場共襄盛會。

此外，國外地區隨隊來臺的重要外賓包括有：日本克拉術協會理事長KAMAGA HIDEO、越南克拉術協會理事長NGUYEN HUU AN、印尼克拉術協會理事長

ABDUL HAFIL FUDDIN、菲律賓克拉術協會理事長LLAMAS BRIAN JAY (M)、香港克拉術協會理事長TSE, LAI YEE MICHELLE、韓國克拉術協會副會長KWON JEONG HYUN、泰國克拉術協會秘書長NAKLADA JAKKAPAN及新加坡克拉術協會秘書長MUHAMMAD AZFAR BIN ALI等嘉賓雲集，盛況空前。

中華民國克拉術協會於2007年10月27日成立，由內政部核准立案，並獲中華奧會特別承認。典禮中並特別介紹在台灣克拉術發展歷程中，具有舉足輕重地位的人物張漢東醫師也是創會會長，他對克拉術懷抱無比熱情，親手將這項古老武術引進台灣並深耕推廣。16年來，從創會會長張漢東醫師，到現任理事長張翠芳，兩位領導人秉持著對克拉術的熱愛與使命感，不斷督促自己一定要將克拉術發揚光大，因為只要有國際性比賽，他們都會親自帶領團隊參賽，讓台灣選手站上世界舞台，屢屢為台灣創下佳績。

台灣克拉術代表隊至今已累積超過百面獎牌，今年初更在2025年韓國亞洲錦標賽拿下4面銀牌和5面銅牌，成績亮眼。備受關注的年度全國總統盃克拉術錦標賽暨2025下半年度排名賽，已於8月16日至17日在高雄忠孝國中體育館圓滿進行，是明年日本愛知—名古屋亞運前的重要熱身。

中華民國克拉術協會理事長張翠芳表示，2025 東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽 9月30日至10月1日在台北體育館4樓技擊館舉行，邀請中華臺北、香港、印尼、日本、韓國、中國澳門、馬來西亞、蒙古、菲律賓、新加坡、 泰國、越南等代表隊伍參賽，各國選手齊聚一堂，一同切磋技藝、交流友誼，在這片充滿熱情與文化的土地，臺灣不僅擁有絕美的自然風光與多元的城市風貌，更有最溫暖的笑容與最熱情的觀眾，等待著選手的到來與體驗。

中華奧會主席林鴻道致詞時指出，這一次東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽，克拉術總會及各國理事長都親自出席。代表對這比賽的重視。同時也代表我們張漢東、張翠芳前、後任理事長，贏得各國的友誼。中華奧會來歡迎各國的貴賓、選手們來到台灣、來到台北。國際克拉術總會（IKA）秘書長 Reza Nassiri並致贈華麗的烏茲別克傳統克拉術道服予與會重要嘉賓，也成為開幕的一大亮點。

張翠芳並指出，克拉術（Kurash）源自烏茲別克，已有約 3,500 年歷史，「克拉術」在當地語意即摔跤，但克拉術不只是傳統摔跤運動，更是文化的橋樑也讓我們在互動中找到彼此的共鳴。並藉由東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽在臺灣的舉辦，能開啟更多跨國對話，讓世界看見台灣文化的美與魅力，也希望讓更多人認識克拉術，甚至愛上克拉術，一起見證這份來自運動與文化的感動。

張翠芳理事長偕國際克拉術總會（IKA）秘書長 Reza Nassi共同接受舞獅象徵吉祥祝福。 圖／中華民國克拉術協會提供
張翠芳理事長偕國際克拉術總會（IKA）秘書長 Reza Nassi共同接受舞獅象徵吉祥祝福。 圖／中華民國克拉術協會提供

與會嘉賓穿著烏茲別克傳統克拉術道服與IKA秘書長 Reza Nassi（右1）、烏茲別克克拉術協會副理事長Mirzaev Mansur（左1）合影，也成為開幕的一大亮點。 圖／中華民國克拉術協會提供
與會嘉賓穿著烏茲別克傳統克拉術道服與IKA秘書長 Reza Nassi（右1）、烏茲別克克拉術協會副理事長Mirzaev Mansur（左1）合影，也成為開幕的一大亮點。 圖／中華民國克拉術協會提供

2025東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽開幕典禮大合影。 圖／中華民國克拉術協會提供
2025東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽開幕典禮大合影。 圖／中華民國克拉術協會提供

女子組的競賽率先登場。 圖／中華民國克拉術協會提供
女子組的競賽率先登場。 圖／中華民國克拉術協會提供

充滿活力的三太子表演，為揭開熱鬧序幕。 圖／中華民國克拉術協會提供
充滿活力的三太子表演，為揭開熱鬧序幕。 圖／中華民國克拉術協會提供

中華台北李宛庭代表選手宣誓。 圖／中華民國克拉術協會提供
中華台北李宛庭代表選手宣誓。 圖／中華民國克拉術協會提供

