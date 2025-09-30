東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽30日台北登場 中華台北等12個國家地區選手齊聚一堂切磋技藝

在克拉術國際總會（IKA）及KCA體育平等事務主任、同時也是唯一女性代表的中華民國克拉術協會理事長張翠芳推動下，臺灣首次主辦的「 2025 東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽」，今(30日)天至10月1日在臺北體育館4樓技擊館盛大登場，除舉行簡單隆重開幕，並進行女子組的競賽，明天男子組競技則是重頭戲，歡迎民眾到觀賞感受源自烏茲別克古老摔跤運動的獨特魅力與文化。

30日下午14時的開幕典禮在充滿活力的《三太子》表演，為大會揭開熱鬧序幕。出席貴賓有：中華奧會主席林鴻道、運動部代表國際事務司專門委員賴靜婷、臺北市政府體育局副局長湯皓宇、國際克拉術總會（IKA）秘書長 Reza Nassiri、烏茲別克克拉術協會副理事長Mirzaev Mansur、國際克拉術總會SPORT DIRECTOR /韓國克拉術協會理事長BAE HYEONGSIK、克拉術東南亞區會長/亞洲裁判長 /泰國理事長SATJATHAMNUKUL PULSAK、時代力量黨主席王婉諭、中華民國克拉術協會榮譽理事長張漢東、香華天集團董事長周貝芬、中華民國柔道體育運動協會理事長卓進忠等多人到場共襄盛會。

此外，國外地區隨隊來臺的重要外賓包括有：日本克拉術協會理事長KAMAGA HIDEO、越南克拉術協會理事長NGUYEN HUU AN、印尼克拉術協會理事長

ABDUL HAFIL FUDDIN、菲律賓克拉術協會理事長LLAMAS BRIAN JAY (M)、香港克拉術協會理事長TSE, LAI YEE MICHELLE、韓國克拉術協會副會長KWON JEONG HYUN、泰國克拉術協會秘書長NAKLADA JAKKAPAN及新加坡克拉術協會秘書長MUHAMMAD AZFAR BIN ALI等嘉賓雲集，盛況空前。

中華民國克拉術協會於2007年10月27日成立，由內政部核准立案，並獲中華奧會特別承認。典禮中並特別介紹在台灣克拉術發展歷程中，具有舉足輕重地位的人物張漢東醫師也是創會會長，他對克拉術懷抱無比熱情，親手將這項古老武術引進台灣並深耕推廣。16年來，從創會會長張漢東醫師，到現任理事長張翠芳，兩位領導人秉持著對克拉術的熱愛與使命感，不斷督促自己一定要將克拉術發揚光大，因為只要有國際性比賽，他們都會親自帶領團隊參賽，讓台灣選手站上世界舞台，屢屢為台灣創下佳績。

台灣克拉術代表隊至今已累積超過百面獎牌，今年初更在2025年韓國亞洲錦標賽拿下4面銀牌和5面銅牌，成績亮眼。備受關注的年度全國總統盃克拉術錦標賽暨2025下半年度排名賽，已於8月16日至17日在高雄忠孝國中體育館圓滿進行，是明年日本愛知—名古屋亞運前的重要熱身。

中華民國克拉術協會理事長張翠芳表示，2025 東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽 9月30日至10月1日在台北體育館4樓技擊館舉行，邀請中華臺北、香港、印尼、日本、韓國、中國澳門、馬來西亞、蒙古、菲律賓、新加坡、 泰國、越南等代表隊伍參賽，各國選手齊聚一堂，一同切磋技藝、交流友誼，在這片充滿熱情與文化的土地，臺灣不僅擁有絕美的自然風光與多元的城市風貌，更有最溫暖的笑容與最熱情的觀眾，等待著選手的到來與體驗。

中華奧會主席林鴻道致詞時指出，這一次東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽，克拉術總會及各國理事長都親自出席。代表對這比賽的重視。同時也代表我們張漢東、張翠芳前、後任理事長，贏得各國的友誼。中華奧會來歡迎各國的貴賓、選手們來到台灣、來到台北。國際克拉術總會（IKA）秘書長 Reza Nassiri並致贈華麗的烏茲別克傳統克拉術道服予與會重要嘉賓，也成為開幕的一大亮點。

張翠芳並指出，克拉術（Kurash）源自烏茲別克，已有約 3,500 年歷史，「克拉術」在當地語意即摔跤，但克拉術不只是傳統摔跤運動，更是文化的橋樑也讓我們在互動中找到彼此的共鳴。並藉由東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽在臺灣的舉辦，能開啟更多跨國對話，讓世界看見台灣文化的美與魅力，也希望讓更多人認識克拉術，甚至愛上克拉術，一起見證這份來自運動與文化的感動。

張翠芳理事長偕國際克拉術總會（IKA）秘書長 Reza Nassi共同接受舞獅象徵吉祥祝福。 圖／中華民國克拉術協會提供

與會嘉賓穿著烏茲別克傳統克拉術道服與IKA秘書長 Reza Nassi（右1）、烏茲別克克拉術協會副理事長Mirzaev Mansur（左1）合影，也成為開幕的一大亮點。 圖／中華民國克拉術協會提供

2025東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽開幕典禮大合影。 圖／中華民國克拉術協會提供

女子組的競賽率先登場。 圖／中華民國克拉術協會提供

充滿活力的三太子表演，為揭開熱鬧序幕。 圖／中華民國克拉術協會提供