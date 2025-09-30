聽新聞
桌球／馮翊新、林昀儒接連落馬 台灣男單無緣16強
世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫北京站今天展開32強賽程，我國一哥林昀儒在與日本宇田幸矢之戰以2：3敗下陣來後，昨天爆冷擊敗世界第8名德國杜達（Benedikt Duda）的馮翊新，則遭遇17歲的法國新星寇頓（Flavien Coton），最終也以2：3敗下陣來，我國男單賽程全數止步。
WTT大滿貫北京站本周點燃戰火，其中在男單賽事我國由林昀儒、高承睿、馮翊新3人參賽，其中高承睿在首輪止步後，林昀儒與馮翊新則是雙雙挺進到32強，並在今天接續登場。
率先出賽的林昀儒在32強賽碰上世界排名第33名的宇田幸矢卻陷入苦戰，前兩局宇田幸矢在率先拿下後，林昀儒雖然在第3、4局連追2局，但決勝局在開賽打出3：0攻勢後，卻在局末遭到逆轉，以8：11敗下陣來，止步於32強，也中斷對戰8連勝。
而我國男單最後希望馮翊新則是在32強碰上年僅17歲的法國新星寇頓，兩人曾在2022年兩度交手，都由馮翊新取勝，首局前段馮翊新雖然一度落後，不過經驗更勝一籌的馮翊新在局末穩住陣腳，以12：10先下一城。
不過接下來兩人展開激烈拉鋸，馮翊新在先丟第2局、拿下第3局搶先聽牌後，後兩局卻無法守成，以7：11、6：11敗下陣來，我國男單好手也全數無緣16強。
FB留言