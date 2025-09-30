桌球／林昀儒爆冷負宇田幸矢 WTT中國大滿貫賽止步32強

快訊

中央社／ 台北30日電
林昀儒。 新華社
台灣男子桌球好手「國民金孫」林昀儒，今天在WTT中國大滿貫賽32強，面對生涯對戰8連勝的宇田幸矢，竟意外以9比11、6比11、11比8、12比10、8比11落敗，無緣晉級16強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）一年共4場大滿貫賽（Smash），是僅次於年終總決賽的最高等級賽事；這場中國大滿貫賽總獎金205萬美元（約新台幣6308萬元），男、女單世界前10名全數到齊。

世界排名第11的林昀儒和世界排名第33的日本選手宇田幸矢同為24歲，也都是左手持拍，賽前雙方交手9次，林昀儒取得8勝1敗絕對優勢，而且還是對戰8連勝，唯一1次輸球已是11年前。

今天2人再度交手，前2局林昀儒明顯沒在狀況內，不論是正手拍或者反手擰，都發生過多的主動失誤；反觀宇田幸矢維持以往打法，不論進台率高低，有機會就主動搏殺，很快的先拿2局。

第3局林昀儒總算回神，在雙方4比4的時候，靠著多次接發球後的銜接段掌握主動權率先進攻，順利先追回一局。

第4局雙方都打出高水準的對抗，多次的中遠台相持球，讓現場球迷驚呼聲連連，而林昀儒在經歷5度平手後，在10比10時連拿2分，驚險將局數扳成2比2平手。

決勝的第5局，林昀儒開賽取得5比1領先，但宇田幸矢回敬一波5比1攻勢戰成6比6；隨後雙方拉鋸，8比8平手時，林昀儒的機會球沒想到殺出界，接著接發球時又直接反手擰球打到網帶彈出界，被對手獲得2次賽末點後順利拿下。

高承睿、林昀儒相繼出局後，中國大滿貫賽男單項目，台灣僅存馮翊新力拚晉級。

另外，台灣女單李昱諄以13比11、11比6、11比8，擊敗世界排名第16名的羅馬尼亞一姐斯佐科斯（Bernadette Szocs），順利挺進16強。

