每日步行7000步 健康達人挑戰賽第三期號召1萬5000人參賽 

社團法人台灣健康運動聯盟（簡稱健盟）今天舉行健康達人挑戰賽第三期（CBHS III）誓師與記者會，健盟理事長李萬吉就表示，希望透過產業界的號召讓從業夥伴一同加入健康運動行列，且深植到市井小民之中，達到運動健康習慣。

健盟集合了產業、官方、學界、媒體、醫界、社團、宗教等各界領導人或精英，過去已經兩度舉辦健康達人挑戰賽，引領民眾從每日步行7000步、每月至少達標15天做起，再進階經常量測血壓或體重，逐漸進入不同等級的生活化規律指標。

在第一、二期的試辦賽中成績斐然，雲端數據證明86.43%的參賽人奠定養成規律運動與健康促進習慣的基礎，更獲得竹科、中科、南科三個管理局與十餘家企業參加。

在今天的記者會上，健盟理事長李萬吉就表示，自己多年來一直在推廣運動，更了解企業主對於員工的影響力，過去10多年來就一直在企業內推廣運動，今年他也率領康軒文教集團1400多名夥伴一同報名參加健康達人挑戰賽第三期活動。

談到企業加入推廣規律運動的重要性，李萬吉指出，對於一般上班族來說，一天步行步數大約落在2000至3000步，要達到7000部必須要刻意再走走，這時有團隊互相鼓勵、達成是非常重要的，「3個月要養成運動習慣不容易，但我們就是多倡導、推動，讓參與人數逐步提升，讓青壯年更多人加入運動，享受更好生活品質，透過產業界鼓吹從業夥伴，加入健康運動行列。」

健盟理事長李萬吉（左）與台灣職業健康護理學會理事長陳美滿（右）簽訂合作意願書。記者劉肇育／攝影

健盟秘書長張東洋也表示，依據哈佛大學全球健康計畫分析，每天步行7000步且只要規律的話，是對健康最高峰、最好的理想狀態，不是說不能增加，而是效益不是依照比例增加，7000步是最理想的，但更重要的是保持規律運動習慣。

健康達人挑戰賽將以30至60歲職場從業人士，特別是科技人為初期對象，採取各單位組隊參賽，主辦單位也強烈建議參賽者自行負擔500元報名費，但爭取1倍的獎金，以激發不服輸的天性，每一隊參賽大隊以25至30人為限，選定一人為推廣人或由主辦單位推薦，並自訂大隊名稱，報名將於10月30日截止，正式比賽則自114年11月1日開始至115年1月31日止。