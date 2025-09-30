網球／謝淑薇相隔857天與詹皓晴對決 賽後「拒絕握手」引熱議

來自烏克蘭，曾在巴黎奧運奪金「跳高女神」馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）近日參與在東京舉行的田徑世錦賽，再次施展她在巴黎奪金秘技，就是帶備睡袋在每次起跳中間小睡，而她的睡容被大量鏡頭捕捉，被日本媒體譽為「睡美人」。

2025-09-29 16:13