網球／謝淑薇相隔857天與詹皓晴對決 賽後「拒絕握手」引熱議
WTA中國公開賽女雙，台灣網球好手謝淑薇與「詹家姐妹」妹妹詹皓晴相隔857天再度對決，賽後謝淑薇拒絕與詹皓晴握手，引發熱議。
謝淑薇搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），對上詹皓晴／中國蔣欣玗，雙方激戰至第3盤搶10大戰，最終由謝淑薇組合驚險奪勝。
賽後按照慣例雙方握手，結果謝淑薇與蔣欣玗握手後，馬上轉身不回頭，不與詹皓晴握手，引發球迷熱烈討論。
謝淑薇與奧斯塔朋科今天將迎來16強賽，對手是日本青山修子／西班牙布克薩（Cristina Bucsa）。
Iconic lack of handshake at the net. It involved Hsieh Su-wei, but of course Ostapenko was also at the scene of the crime 😭 pic.twitter.com/ULZeaFv8Y0— 🎾nebby🎾 (@1gamesetmatch) September 27, 2025
