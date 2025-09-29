自由車／96聯賽頒獎典禮登場 李廷威成本屆最大贏家 

2025年96自由車聯賽落幕，頒獎典禮於今天在台北舉行，本次以「脫下戰袍，換上西裝」為主題，鼓勵運動員正裝出席，營造莊重氛圍，廣受與會選手與嘉賓肯定，會場上除了揭曉年度榮耀外，更藉由典禮凝聚各界力量，彰顯台灣自由車賽事持續進化的企圖心。

效力於Pogi Team Gusto Ljubljana的旅歐車手李廷威，成功完成GUSTO橘衫三連霸，被視為本屆最大贏家。他在致詞中坦言，第三座冠軍來得「超級意外」，原本還打算為最後一站，在結束國際賽後奔波返台，但因積分提前鎖定，讓他笑稱，「沒想到冠軍來得那麼突然！」不過，他也強調，這份榮耀承載的不只是個人成績，更是對96聯賽的特殊情感。

談及96聯賽對自身的意義，李廷威說：「這個比賽是人生給我搭建的舞台。希望這個舞台能越來越強壯，越來越高。」他回顧三次奪冠的心境，第一座最深刻，第二座最開心，而第三座最意外。

在「穿西裝」的氛圍下，李廷威難得以正式造型亮相並笑言，「平常都穿車衣或藍白拖，今天算是難得有幾張帥照。」此番直率幽默的分享，讓典禮增添不少輕鬆氛圍，也展現出運動員在場下的另一面。

中華民國自由車協會顧問李莉加表示，今年是協會首次與96聯賽合作，透過資深裁判的帶領與傳承，逐步建立系統化的培訓機制，「對國內裁判的提升幫助很大，也讓比賽的公平性更受肯定。」她並透露，未來會持續討論如何與聯賽協力，尤其在積分制度與旅外選手參與上尋求平衡。

96自轉車董事長楊倩玉則強調，聯賽五年來已完成階段性任務，下一步將走向國際舞台。「我們已在海外開設四間門市，未來比賽也將拓展至東南亞，第一站規劃在馬來西亞。96聯賽要成為台灣選手走向世界的橋梁，讓他們能無縫接軌國際比賽。」

本屆賽事雖因路權問題被迫取消三站，但仍舉辦出武嶺等指標性戰役，並成功吸引超過17個國家、千餘名選手參與。楊倩玉也坦言，感謝同業720 、Gusto及跨界贊助商台灣賓士參與支持，但路權仍是國內比賽最大挑戰，「如何獲得更多公部門支持，將是聯賽繼續推進的關鍵。」

除了菁英組的激烈競爭，96聯賽同樣推動全民參與，規劃「競賽組」、「市民競賽組」與「挑戰組」三大分組，全程交管與專業裁判配置，讓從職業到俱樂部型車友都能安心參賽。

李廷威肯定，「每年96都有新的突破與進步，明年也會朝著橘衫四連霸邁進，同時希望以自身的故事，鼓勵更多台灣車手勇敢追夢。」本季圓滿落幕，部分車手因為備戰全運會無法出席，但仍向官方表達感謝之意。96聯賽也承諾，未來將持續深化專業與國際連結，提供車手更大的舞台，並打造台灣自由車運動的新高度。