桌球／「柚子」受傷了 高承睿中國大滿貫首輪出局

巴黎奧運桌球國手「柚子同學」高承睿今天迎接世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫首戰，但面對瑞典好手摩賈德（Truls Moregard）身體出狀況，申請傷停治療後仍沒能扭轉戰局，以局數1：3止步首輪。

北京大滿貫是四大滿貫賽事之一，是WTT系列賽的頂級賽事，總獎金達205萬美元，共有男單、女單、男雙、女雙和混雙，其中男單和女單各64籤，我國男單代表由列11種子的林昀儒領銜，德國萊茵魯爾世大運的男團金牌成員馮翊新和高承睿也分頭出擊，昨天林昀儒和馮翊新都打下勝利，馮翊新更是直落3拍下列第8種子的德國杜達（Benedikt Duda），爆出冷門。

男單壓軸登場的高承睿，碰巴黎奧運、世錦賽都交手過的摩賈德，首局只拿3分，但第二局好球連發下以11：4扳平局數。第三局摩賈德打出6：0的開局攻勢，高承睿雖努力雖小差距，但出現重心不穩狀況，在6：11失掉第三局後申請傷停治療，但第四局動作仍受限，最終以2：11遭淘汰。

兩位寶島女將今天倒是開出紅盤，李昱諄直落三拍下泰國薩薇塔布（Suthasini Sawettabut），傷後復出的陳思羽更是瓦解對手3個賽末點，以局數3：2逆轉地主20歲新秀徐奕。