影／烏克蘭跳高女神東京再施奪金奇招 場邊小睡被譽睡美人

香港01／ 撰文：王海
烏克蘭「跳高女神」馬胡奇克。 法新社
烏克蘭「跳高女神」馬胡奇克。 法新社

來自烏克蘭，曾在巴黎奧運奪金「跳高女神」馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）近日參與在東京舉行的田徑世錦賽，再次施展她在巴黎奪金秘技，就是帶備睡袋在每次起跳中間小睡，而她的睡容被大量鏡頭捕捉，被日本媒體譽為「睡美人」。

烏克蘭跳高運動員馬胡奇克因其喜歡在比賽期間小睡而被譽為睡美人：

2024年，在巴黎奧運女子跳高項目跳出2.1米的馬胡奇克不但勇奪金牌，亦是該項目的世界紀錄持有者。

馬胡奇克為人所津津樂道的是其獨特的參賽習慣，她喜歡在比賽期間鑽入睡袋閉目養神。她表示這個習慣是為了放鬆、集中精神、提升雙腳的血液流通，為下一輪的跳躍做好準備。

儘管馬胡奇克喜歡在每一跳之間閉目養神，但她即使躺在睡袋內，還是會向其他運動致意。每當其他運動員被介紹出場時，她都會伸出雙手鼓掌，向她們致意，此舉贏得日本網民一直讚好。

儘管馬胡奇克今次有施展巴黎奪金絕技，但最後僅跳出1.97米，只能獲得一面銅牌。

文章授權轉載自《香港01》

