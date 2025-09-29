在海洋委員會的大力支持下，國立臺灣體育運動大學（以下簡稱臺體大）承辦「114年海洋無障礙親海計畫」正為臺灣的海洋共融寫下溫暖而深刻的一頁

該計畫在9月29日迎來第8場無障礙水域體驗活動，單場報名人數即突破百人，這不僅是活動成功的最佳回饋，更彰顯此計畫對於身心障礙社群的深遠意義。

海洋委員會作為指導單位，其角色不僅是經費上的主要支持者 ，更是實現國家「知海、近海、進海」海洋政策 ，並將其普及至每一位國民的關鍵推手。正是有了海洋委員會的前瞻視野與資源挹注，臺體大團隊才得以整合專業師資與設備，為過去因身體機能或心理因素而對海洋感到隔閡的身心障礙者與高齡族群建構一條安全、專業的親海路徑。

對參與的身心障礙學員而言，此計畫的意義遠超過一場水上活動，最直接的回饋是體現在破百人次的熱烈報名，反映此社群對親近自然的深切渴望。計畫的核心價值在於提供一個安全、友善且富有教育意義的海洋體驗環境，許多學員過去視海洋為遙不可及的挑戰，但透過計畫獨特的「個別化運動教育計畫（IEP）」設計，教練與陪伴者能為每位學員量身打造學習進程 ，從泳池的基礎技巧學習，到仿真近岸的壓力適應，最終自信地航向開放水域，這不僅是技能的學習，更是自信心與自主探索能力的重建。

計畫主持人林建志副教授感動地說：「每一位學員從初試水性的謹慎，到最後在水面上展露的燦爛笑容，就是這個計畫最大的價值。我們衷心感謝海洋委員會的支持，讓我們能將專業的適應體育知能延伸到海洋教育，為超過百個家庭創造與海洋的連結。這不只是一次體驗，更是為他們開啟一扇認識自己潛能、擁抱廣闊世界的窗。」

活動當日，臺體大運動資訊與傳播學系的採訪團隊也將全程記錄這些珍貴的互動與回饋，並將成果於校園電視台播放，透過影像的力量，期望能讓更多人看見身心障礙者的無限可能，並共同響應海洋委員會所推動的全民親海、海洋共融的國家願景。

海洋委員會推動「海洋無障礙親海計畫」，台體大助百位身障者親近水域迎向海洋。台體大提供

海洋委員會推動「海洋無障礙親海計畫」，台體大助百位身障者親近水域迎向海洋。台體大提供

海洋委員會推動「海洋無障礙親海計畫」，台體大助百位身障者親近水域迎向海洋。台體大提供

海洋委員會推動「海洋無障礙親海計畫」，台體大助百位身障者親近水域迎向海洋。台體大提供

海洋委員會推動「海洋無障礙親海計畫」，台體大助百位身障者親近水域迎向海洋。台體大提供

海洋委員會推動「海洋無障礙親海計畫」，台體大助百位身障者親近水域迎向海洋。台體大提供

海洋委員會推動「海洋無障礙親海計畫」，台體大助百位身障者親近水域迎向海洋。台體大提供

海洋委員會推動「海洋無障礙親海計畫」，台體大助百位身障者親近水域迎向海洋。台體大提供