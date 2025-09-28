快訊

誰抱股台積至今？台積電主管問全辦公室僅1員工舉手 不是因為眼光獨特

獨／移民署南投專勤隊長獨攀八仙山突無呼吸心跳 消防救援中

花蓮馬太鞍溪堰塞湖仍警戒 政院：疏散比照海嘯「警報連9響」

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球／動刀後踏上高雄巨蛋 戴資穎笑說：像開演唱會

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
戴資穎（右三）鬥拍總決賽領銜「小戴隊」和冠軍隊伍進行表演賽。記者曾思儒／攝影
戴資穎（右三）鬥拍總決賽領銜「小戴隊」和冠軍隊伍進行表演賽。記者曾思儒／攝影

來自高雄的羽球名將戴資穎，今天晚上踏上高雄巨蛋球場，現身「第三屆Red Bull鬥拍總決賽」表演賽的她再度展現「羽球魔術師」身手，網球勾對角招牌動作一出就讓球迷驚呼，決勝點更用跳殺拿下最後一分，展現球后風采。

近年受腳傷勢困擾的小戴，巴黎奧運帶傷上陣無緣晉級，去年9月中國公開賽後就暫時「封拍」，兩膝先後動刀，今天是睽違一年再度在正式場合踏上球場。

由小戴領銜的「小戴隊」和第三屆鬥拍冠軍隊伍激戰三局，決勝局小戴隊從5：1領先到10：11落後，換場後更一路比分緊咬，最終打到20：20，小戴先打出一顆滾網過的幸運球，接續更用跳躍殺球拿下分數，戲劇性以21：19、11：21、21：20拿下表演賽勝利。

跑動看不出太大異狀，小戴卻透露，醫生其實不建議自己下場，「他怕我會不小心跑動範圍太大，會傷到，醫生有交代我只能一步的距離，剛我好像有不小心超過了。」

小戴透露，前幾天稍微想多跑一點，腳就有腫起來，「今天就是盡力就好了，我也覺得大家都留下來看我比賽，我也想要在場上打球給大家看，畢竟大家都是為了我而來的。」

世界積分已經歸零，小戴沒特別說明對比賽的想法，只明確表示目前仍在術後恢復階段，不過今天有機會透過表演賽踏上高雄巨蛋舞台，讓她直呼開心。

「我沒有在高雄巨蛋打過比賽，所以今天看到滿多人留下來繼續看球，其實很開心，也可以感受一下，臺北的小巨蛋和高雄巨蛋都打過了，好像在開演唱會一樣。」小戴笑說。

鬥拍總決賽緊接在高雄羽球大師賽後舉行，小戴一被介紹出場就獲得全場球迷歡呼；冠軍隊伍「藏龍有番茄」獲得和小戴親自對打機會，隊員們表示組隊時就以「和小戴對打」為目標，今天親眼見證小戴的「神乎其技」，一切都值得。

戴資穎表演賽上陣。記者曾思儒／攝影
戴資穎表演賽上陣。記者曾思儒／攝影
戴資穎（左三）鬥拍總決賽領銜「小戴隊」和冠軍隊伍進行表演賽。記者曾思儒／攝影
戴資穎（左三）鬥拍總決賽領銜「小戴隊」和冠軍隊伍進行表演賽。記者曾思儒／攝影
戴資穎（左三）鬥拍總決賽領銜「小戴隊」和冠軍隊伍進行表演賽。記者曾思儒／攝影
戴資穎（左三）鬥拍總決賽領銜「小戴隊」和冠軍隊伍進行表演賽。記者曾思儒／攝影

羽球 魔術 戴資穎

延伸閱讀

羽球／「辣個女人」回來了！戴資穎再現招牌絕技

高雄羽賽／台灣是福地！日名將奧原希望終結冠軍荒

高雄羽賽／逆轉頭號種子 王柏崴延續地主男單奪冠紀錄

Coldplay演唱會「捉姦」風波再翻轉！女主角丈夫與新歡同場約會

相關新聞

撞球／柯秉中擊潰球王 WPA男子10號球世錦賽奪冠

台灣男子撞球好手「天王殺手」柯秉中，今天在越南舉行的世界撞球協會（WPA）男子10號球撞球世界錦標賽，以3比1擊敗現任球...

羽球／動刀後踏上高雄巨蛋 戴資穎笑說：像開演唱會

來自高雄的羽球名將戴資穎，今天晚上踏上高雄巨蛋球場，現身「第三屆Red Bull鬥拍總決賽」表演賽的她再度展現「羽球魔術...

羽球／「辣個女人」回來了！戴資穎再現招牌絕技

左膝戴著護膝，我國羽球名將戴資穎今天在「第三屆Red Bull鬥拍總決賽」回到最熟悉的羽球場，穿著專屬黑色戰袍的她身手依...

高雄羽賽／台灣是福地！日名將奧原希望終結冠軍荒

世界排名曾高居首位的日本前世錦賽冠軍奧原希望，前年參加首屆高雄大師賽傷退，今年寫下不同劇本，名列第2種子的她不但一路闖進...

高雄羽賽／逆轉頭號種子 王柏崴延續地主男單奪冠紀錄

成為今年高雄羽球大師賽男單「地主希望」，來自澎湖的土銀好手王柏崴今天頂住壓力，以12：21、21：18、21：12逆轉列...

桌球／北京站拍下第8種子！馮翊新直落三爆冷奪勝

世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫北京站今天點燃戰火，世大運助隊奪下史上第一面男團金牌的馮翊新首輪就爆出冷門，世界排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。