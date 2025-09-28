聽新聞
羽球／動刀後踏上高雄巨蛋 戴資穎笑說：像開演唱會
來自高雄的羽球名將戴資穎，今天晚上踏上高雄巨蛋球場，現身「第三屆Red Bull鬥拍總決賽」表演賽的她再度展現「羽球魔術師」身手，網球勾對角招牌動作一出就讓球迷驚呼，決勝點更用跳殺拿下最後一分，展現球后風采。
近年受腳傷勢困擾的小戴，巴黎奧運帶傷上陣無緣晉級，去年9月中國公開賽後就暫時「封拍」，兩膝先後動刀，今天是睽違一年再度在正式場合踏上球場。
由小戴領銜的「小戴隊」和第三屆鬥拍冠軍隊伍激戰三局，決勝局小戴隊從5：1領先到10：11落後，換場後更一路比分緊咬，最終打到20：20，小戴先打出一顆滾網過的幸運球，接續更用跳躍殺球拿下分數，戲劇性以21：19、11：21、21：20拿下表演賽勝利。
跑動看不出太大異狀，小戴卻透露，醫生其實不建議自己下場，「他怕我會不小心跑動範圍太大，會傷到，醫生有交代我只能一步的距離，剛我好像有不小心超過了。」
小戴透露，前幾天稍微想多跑一點，腳就有腫起來，「今天就是盡力就好了，我也覺得大家都留下來看我比賽，我也想要在場上打球給大家看，畢竟大家都是為了我而來的。」
世界積分已經歸零，小戴沒特別說明對比賽的想法，只明確表示目前仍在術後恢復階段，不過今天有機會透過表演賽踏上高雄巨蛋舞台，讓她直呼開心。
「我沒有在高雄巨蛋打過比賽，所以今天看到滿多人留下來繼續看球，其實很開心，也可以感受一下，臺北的小巨蛋和高雄巨蛋都打過了，好像在開演唱會一樣。」小戴笑說。
鬥拍總決賽緊接在高雄羽球大師賽後舉行，小戴一被介紹出場就獲得全場球迷歡呼；冠軍隊伍「藏龍有番茄」獲得和小戴親自對打機會，隊員們表示組隊時就以「和小戴對打」為目標，今天親眼見證小戴的「神乎其技」，一切都值得。
