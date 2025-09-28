撞球／柯秉中擊潰球王 WPA男子10號球世錦賽奪冠
台灣男子撞球好手「天王殺手」柯秉中，今天在越南舉行的世界撞球協會（WPA）男子10號球撞球世界錦標賽，以3比1擊敗現任球王、希臘好手卡薩基斯，順利收下冠軍。
台灣撞球好手柯秉中，在WPA男子10號球撞球世錦賽接連過關斬將，昨天先在4強以3比0擊敗前球王、菲律賓名將拜多（Carlo Biado），接著今天又在冠軍戰以3比1擊敗現任球王卡薩基斯（AlexanderKazakis）。
