羽球／「辣個女人」回來了！戴資穎再現招牌絕技

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
戴資穎在「鬥拍」表演賽提拍上陣。記者曾思儒／攝影
戴資穎在「鬥拍」表演賽提拍上陣。記者曾思儒／攝影

左膝戴著護膝，我國羽球名將戴資穎今天在「第三屆Red Bull鬥拍總決賽」回到最熟悉的羽球場，穿著專屬黑色戰袍的她身手依舊，第一節還展現出招牌的網前勾對角美技，讓球迷響起一聲驚呼。

小戴去年9月中國公開賽後就再沒出賽紀錄，一整年沒出賽下世界羽聯（BWF）積分正式歸零。昨天出席公開活動時她透露，兩腳先後動刀，目前還在養傷復健階段，還沒想下一步。

今天以特別來賓身份出席鬥拍總決賽，臉上一直帶著笑容的小戴解釋，鬥拍是三人一組對戰，「增加對打的趣味性，來回多拍、速度比較快，觀看性比較高，殺來殺去，不會像單打吊來吊去。」

小戴兒時和父母去球場就常常打「3打3」，成鬥拍賽事的起源，今天在高雄巨蛋舉行的總決賽還設計特別銀色區域向小戴「致敬」，只要球落到網前或四個角落就可拿到2分，最後奪冠的隊伍「藏龍有番茄」隊員黃冠銘就成功打到2分區，讓小戴都驚呼「好厲害喔」。

藏龍有番茄已21：10、21：13擊敗黑武士後，獲得和小戴、網紅小吳及盧明哲表演賽同場的機會，久違站上球場的小戴跑動順暢，不時指揮隊友跑位，首局11：13時還小秀一手招牌的勾對角美技，助隊後來居上以21：19先下一城。

兩隊表演賽「打好打滿」，比賽進入決勝第三局，讓現場球迷多看一局小戴身影。

羽球 戴資穎

