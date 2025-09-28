聽新聞
高雄羽賽／台灣是福地！日名將奧原希望終結冠軍荒
世界排名曾高居首位的日本前世錦賽冠軍奧原希望，前年參加首屆高雄大師賽傷退，今年寫下不同劇本，名列第2種子的她不但一路闖進女單決賽，今天更以21：16、21：17擊敗同胞明地陽菜，終結超過21個月的「冠軍荒」。
身高雖只有155公分，奧原希望靠著綿密防守打出一片天，在台灣也有不少球迷；今天女單決賽「日本內戰」奪勝後，她開心和高雄巨蛋球迷致意，更透露除了來台比賽，也曾來台觀光，「台灣是有很多美食，很多粉絲的地方。」
今年參加台北公開賽時，奧原希望提到身體狀況一度落淚，再度來台就是迎接2023年底後的第一座冠軍，2017年世錦賽奪冠的日本名將坦言，將近兩年是段漫長的時間，受傷後的復健十分辛苦，但也接收到很多支持力量，「我還想往上繼續走，所以堅持到現在。」
今年30歲的奧原希望前年就曾到高雄參賽，高雄正是我國前球后戴資穎故鄉，奧原希望透露兩人是「同期」戰友，也有不同私交，不過小戴目前世界積分已歸零，自己對下一步也還沒太多想法。
