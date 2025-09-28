高雄羽賽／逆轉頭號種子 王柏崴延續地主男單奪冠紀錄

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
王柏崴奪下2025高雄羽球大師賽男單冠軍。記者曾思儒／攝影
成為今年高雄羽球大師賽男單「地主希望」，來自澎湖的土銀好手王柏崴今天頂住壓力，以12：21、21：18、21：12逆轉列頭號種子的泰國對手提拉薩庫爾（Panitchaphon Teeraratsakul），為地主守護金牌，也突破個人國際賽最佳成績。

高雄羽球大師賽從2023年開始舉辦，「左手重砲」林俊易是第一年冠軍，李佳豪去年登頂，王柏崴今年再為地主留下冠軍，延續地主奪冠的優良紀錄。

過去3度奪冠都是等級較低的未來系列賽和國際系列賽，王柏崴首度打進超級巡迴賽決賽就嚐到冠軍滋味，讓他喜悅全寫在臉上，「開心突破自己，之前連挑戰賽冠軍都沒拿過。」且他月中越南比賽碰同樣對手以3局敗陣，今天同樣打滿3局成勝利一方，在從澎湖遠道而來加油的父母見證下演出甜蜜復仇。

昨天4強賽也是經歷3局大戰，王柏崴透露今天打到決勝局時，和對手體能都透支，憑藉觀眾給的力量撐到最後，「後面能咬著，大家也是幫很大的忙。」目前世界排名62的他提到，自己知名度不是太高，只有在台灣「主場」才會有明顯加油聲，今天也有許多家人到場，對一面倒的支持十分感動。

突破個人最佳成績後，王柏崴腳步不停歇，下星期就要到澳洲打挑戰賽，「之後也會打超級300的比賽，也希望排名提升到能報到超級500的會內賽。」

