桌球／WTT中國大滿貫賽 林昀儒首輪輕鬆打晉32強

中央社／ 台北28日電
林昀儒。 新華社
台灣男子桌球好手林昀儒，今天在WTT中國大滿貫賽首輪64強，面對持外卡參賽的西班牙球員羅貝斯，僅用了20分鐘，就以11比6、11比7、11比4直落3過關晉級32強。

在北京舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽，世界前10名全數與會，男單項目台灣共有林昀儒、馮翊新、高承睿等3人從會內賽出發。

現年24歲、世界排名第11的林昀儒，首輪對上34歲、世界排名第66名的羅貝斯（Alvaro Robles）；雙方賽前交手過2次都在2024年，全都由林昀儒獲勝。

今天再度交手，首局林昀儒雖一度以1比3落後，但隨後加強主動進攻，隨即連拿5分超前比數，順利先以11比6拿下。

第2局林昀儒發生較多失誤，始終處於追分狀態，幸好在雙方7比7平手時，靠著招牌的反手擰球一口氣連搶4分，如願再以11比7過關。

越打越順手的林昀儒，第3局開賽就取得4比1攻勢，接著不論是中、遠台的相持球，或者前3拍的對抗，林昀儒都占盡上風，完美直落3解決對手晉級。

另外，在今年德國世大運表現出色的馮翊新，今天首輪對上世界第8的德國好手杜達（Benedikt Duda），以11比6、11比5、11比7取得對戰2連勝，驚喜闖進32強。

撞球／柯秉中擊潰球王 WPA男子10號球世錦賽奪冠

台灣男子撞球好手「天王殺手」柯秉中，今天在越南舉行的世界撞球協會（WPA）男子10號球撞球世界錦標賽，以3比1擊敗現任球...

羽球／動刀後踏上高雄巨蛋 戴資穎笑說：像開演唱會

來自高雄的羽球名將戴資穎，今天晚上踏上高雄巨蛋球場，現身「第三屆Red Bull鬥拍總決賽」表演賽的她再度展現「羽球魔術...

羽球／「辣個女人」回來了！戴資穎再現招牌絕技

左膝戴著護膝，我國羽球名將戴資穎今天在「第三屆Red Bull鬥拍總決賽」回到最熟悉的羽球場，穿著專屬黑色戰袍的她身手依...

高雄羽賽／台灣是福地！日名將奧原希望終結冠軍荒

世界排名曾高居首位的日本前世錦賽冠軍奧原希望，前年參加首屆高雄大師賽傷退，今年寫下不同劇本，名列第2種子的她不但一路闖進...

高雄羽賽／逆轉頭號種子 王柏崴延續地主男單奪冠紀錄

成為今年高雄羽球大師賽男單「地主希望」，來自澎湖的土銀好手王柏崴今天頂住壓力，以12：21、21：18、21：12逆轉列...

