桌球／北京站拍下第8種子！馮翊新直落三爆冷奪勝

世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫北京站今天點燃戰火，世大運助隊奪下史上第一面男團金牌的馮翊新首輪就爆出冷門，世界排名62的他直落三拍下列第8種子的德國杜達（Benedikt Duda），和「小林同學」林昀儒分闖32強。

北京大滿貫是四大滿貫賽事之一，是WTT系列賽的頂級賽事，總獎金達205萬美元，共有男單、女單、男雙、女雙和混雙，其中男單和女單各64籤，我國男單代表由列11種子的林昀儒領銜，德國萊茵魯爾世大運的男團金牌成員馮翊新和高承睿也分頭出擊，高承睿和林昀儒也是男雙第5種子。

今天馮翊新就爆出首輪冷門，面對世界排名第8的杜達，他前兩局都搶下，第三局更在5：7落後下連趕6分逆轉，最終以11：6、11：5、11：7拍下強敵，挺進第二輪。

林昀儒碰持外卡的西班牙羅夫萊斯（Álvaro Robles）也順利以11：6、11：7、11：4闖關；率先出賽的女將黃怡樺以5：11、5：11、9：11不敵香港杜凱琹，首輪止步。