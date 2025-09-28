桌球／北京站拍下第8種子！馮翊新直落三爆冷奪勝
世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫北京站今天點燃戰火，世大運助隊奪下史上第一面男團金牌的馮翊新首輪就爆出冷門，世界排名62的他直落三拍下列第8種子的德國杜達（Benedikt Duda），和「小林同學」林昀儒分闖32強。
北京大滿貫是四大滿貫賽事之一，是WTT系列賽的頂級賽事，總獎金達205萬美元，共有男單、女單、男雙、女雙和混雙，其中男單和女單各64籤，我國男單代表由列11種子的林昀儒領銜，德國萊茵魯爾世大運的男團金牌成員馮翊新和高承睿也分頭出擊，高承睿和林昀儒也是男雙第5種子。
今天馮翊新就爆出首輪冷門，面對世界排名第8的杜達，他前兩局都搶下，第三局更在5：7落後下連趕6分逆轉，最終以11：6、11：5、11：7拍下強敵，挺進第二輪。
林昀儒碰持外卡的西班牙羅夫萊斯（Álvaro Robles）也順利以11：6、11：7、11：4闖關；率先出賽的女將黃怡樺以5：11、5：11、9：11不敵香港杜凱琹，首輪止步。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言