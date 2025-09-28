中國女網賽／吳芳嫺攜手日本穗積繪莉 晉雙打16強

在中國北京舉行的WTA中國女網賽，台灣雙打好手吳芳嫺和日籍搭檔穗積繪莉，今天在32強以7比6（7）、5比7、10比5擊敗澳洲、美國組合，順利挺進16強。

屬於世界女子職業網球協會（WTA）1000分等級的中國女網賽，台灣女雙好手吳芳嫺在32強和搭檔穗積繪莉，對上澳洲喬因特（Maya Joint）、美國麥克納利（Caty McNally）組合。

首盤前10局，雙方互破對手1次發球局、戰成5比5平手，接著第11局吳芳嫺和穗積繪莉再度破發成功，原本有機會直接收下首盤，結果隨後自己發球局也被破，雙方進入搶七大戰。

吳芳嫺與穗積繪莉在雙方7比7平手時，先是保住自己的發球分後又順利破發，驚險藉由搶七拿下首盤。

第2盤戰況如出一轍，只不過這次雙方5比5平手後，被對手連拿2局，雙方盤數戰成平手。

進入關鍵的第3盤搶10大戰，兩邊都上演瘋狂破發戲碼，喬因特和麥克納利在這一盤的8次發球分，被破了7次，而吳芳嫺與穗積繪莉的7次發球分也被破了4次。

幸好吳芳嫺與穗積繪莉率先穩定下來，在8比5領先時，如願破了對手最後2次發球分，順利以10比5拿下比賽勝利。