快訊

陳珮琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

田徑／東亞U20錦標賽 中華隊奪2金牌榜排第三優於南韓

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2025年第二屆東亞U20田徑錦標賽落幕，中華隊共獲得2金1銀5銅。圖／中華田徑協會提供
2025年第二屆東亞U20田徑錦標賽落幕，中華隊共獲得2金1銀5銅。圖／中華田徑協會提供

2025年第二屆東亞U20田徑錦標賽今天在香港落幕，中華隊首日賽程進帳2金1銅，今天先是男子鉛球「銀包銅」，女子400公尺跨欄、男子標槍和男子三級跳遠也登上頒獎台，單日收穫1銀4銅，以2金1銀5銅結束賽事。

東亞U20田徑錦標賽的參賽運動員年紀僅限19歲以下，共設有30個項目，中華隊派出31位選手，昨天林沛萱在女子跳高以1公尺71獲得金牌，戴佑芩也在女子標槍奪金，接續混合1600公尺接力陳育樺、劉育甄、熊晨佑和劉妍瑾跑回銅牌，單日進帳2金1銅，獎牌榜名列第3位，僅次於中國大陸和日本。

今天第二日也是最終日賽程，男子鉛球王訢以16公尺57獲得銀牌、江柏翰以16公尺13獲得銅牌，讓中華隊「銀包銅」；徑賽項目女子400公尺跨欄劉育甄也以63秒85獲得銅牌。

後續賽程中華隊也再登頒獎台，邱紹恩在男子標槍以64公尺97獲得銅牌，男子三級跳遠林璿毅跳出14公尺96，為中華隊再進帳銅牌一面。

中華隊最終以2金1銀5銅完賽，獎牌榜排名第3，僅次於各拿13金的中國和日本，南韓以1金5銀4銅排第4位。

中華隊 田徑 尺跨欄

延伸閱讀

U18亞洲盃／5人制棒球古巴連霸 中華隊無緣奪冠仍寫隊史最佳

田徑／男子鉛球「銀包銅」 中華隊東亞U20錦標賽再奪3獎牌

棒球亞錦賽／中華隊冠軍戰力抗日本 林盛恩扛先發拚重返榮耀

棒球亞錦賽／獎牌戰戲碼出爐！冠軍戰上演台日大戰 南韓與中國爭老三

相關新聞

桌球／北京站拍下第8種子！馮翊新直落三爆冷奪勝

世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫北京站今天點燃戰火，世大運助隊奪下史上第一面男團金牌的馮翊新首輪就爆出冷門，世界排...

中國女網賽／吳芳嫺攜手日本穗積繪莉 晉雙打16強

在中國北京舉行的WTA中國女網賽，台灣雙打好手吳芳嫺和日籍搭檔穗積繪莉，今天在32強以7比6（7）、5比7、10比5擊敗...

田徑／東亞U20錦標賽 中華隊奪2金牌榜排第三優於南韓

2025年第二屆東亞U20田徑錦標賽今天在香港落幕，中華隊首日賽程進帳2金1銅，今天先是男子鉛球「銀包銅」，女子400公...

高雄羽賽／世大運奪金後首合體 楊筑云、吳軒毅遭逆轉無緣再登頂

7月底德國萊茵魯爾世大運混雙奪金後，中租組合楊筑云／吳軒毅在高雄羽球大師賽再度合體，兩人一路殺進最終戰，今天率先登場的決...

田徑／男子鉛球「銀包銅」 中華隊東亞U20錦標賽再奪3獎牌

中華田徑隊在2025年第二屆東亞U20田徑錦標賽首日就傳回佳音，今天第二天賽事再添獎牌，男子鉛球王訢和江柏翰「銀包銅」，...

TPVL／奪聯盟首分吶喊慶祝 吳宗軒：很多人沒看過我這樣

TPVL元年例行賽在今天於北市大天母體育館點燃戰火，而聯盟歷史性的首次得分也由作客的台中連莊當家球星吳宗軒拿下，在球隊以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。