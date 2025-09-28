田徑／東亞U20錦標賽 中華隊奪2金牌榜排第三優於南韓

2025年第二屆東亞U20田徑錦標賽今天在香港落幕，中華隊首日賽程進帳2金1銅，今天先是男子鉛球「銀包銅」，女子400公尺跨欄、男子標槍和男子三級跳遠也登上頒獎台，單日收穫1銀4銅，以2金1銀5銅結束賽事。

東亞U20田徑錦標賽的參賽運動員年紀僅限19歲以下，共設有30個項目，中華隊派出31位選手，昨天林沛萱在女子跳高以1公尺71獲得金牌，戴佑芩也在女子標槍奪金，接續混合1600公尺接力陳育樺、劉育甄、熊晨佑和劉妍瑾跑回銅牌，單日進帳2金1銅，獎牌榜名列第3位，僅次於中國大陸和日本。

今天第二日也是最終日賽程，男子鉛球王訢以16公尺57獲得銀牌、江柏翰以16公尺13獲得銅牌，讓中華隊「銀包銅」；徑賽項目女子400公尺跨欄劉育甄也以63秒85獲得銅牌。

後續賽程中華隊也再登頒獎台，邱紹恩在男子標槍以64公尺97獲得銅牌，男子三級跳遠林璿毅跳出14公尺96，為中華隊再進帳銅牌一面。

中華隊最終以2金1銀5銅完賽，獎牌榜排名第3，僅次於各拿13金的中國和日本，南韓以1金5銀4銅排第4位。