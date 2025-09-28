高雄羽賽／世大運奪金後首合體 楊筑云、吳軒毅遭逆轉無緣再登頂

7月底德國萊茵魯爾世大運混雙奪金後，中租組合楊筑云／吳軒毅在高雄羽球大師賽再度合體，兩人一路殺進最終戰，今天率先登場的決賽也先下一城，可惜遭日本組合今井優步／古賀輝連趕兩局上演逆轉勝，以21：16、13：21、15：21屈居亞軍。

兩人主項都非混雙，主要在女雙努力的楊筑云透露，同時間還有BWF超級500系列的韓國公開賽，原本有打算報韓國賽，考量太多台灣選手赴韓，最終決定留在台灣出賽，剛好吳軒毅也報名高雄大師賽，兩人才重新合拍。

暌違兩個月再合作就再闖決賽，楊筑云坦言超乎預期，但今天「太想要」反而狀態不好，她形容自己「腦袋當機」，第一局是因對手失誤過多才拿下，「意識上的想法沒執行清楚，失誤很多，打得不太好。」她舉例說，發球後明明知道要往後退，但動作卻會慢了一步，讓搭檔吳軒毅走位上也變混亂。

吳軒毅提到，同樣是最終戰，世大運在德國，球迷較少，高雄大師賽是主場出擊，想把冠軍留在台灣，「會去想『輸了怎麼辦？』，會有點壓力。」

楊筑云還透露，原本打算贏球後跳「上車舞」慶祝，舞都已經練好了，如今沒機會展示，讓吳軒毅笑說：「幸好沒贏？」

混雙只是兼項，楊筑云和吳軒毅有同站賽程時才可能再合體，今年是否還會合拍也未知，「打一場是一場，有就全力以赴去打。」楊筑云說。