聽新聞
0:00 / 0:00
田徑／男子鉛球「銀包銅」 中華隊東亞U20錦標賽再奪3獎牌
中華田徑隊在2025年第二屆東亞U20田徑錦標賽首日就傳回佳音，今天第二天賽事再添獎牌，男子鉛球王訢和江柏翰「銀包銅」，女子400公尺跨欄劉育甄也帶回銅牌。
第二屆東亞U20田徑錦標賽落腳香港，參賽運動員年紀僅限19歲以下，共設有30個項目，中華隊派出31位選手，昨天林沛萱在女子跳高以1公尺71獲得金牌，戴佑芩也在女子標槍奪金，接續混合1600公尺接力陳育樺、劉育甄、熊晨佑和劉妍瑾跑回銅牌，單日進帳2金1銅，獎牌榜名列第3位，僅次於中國和日本。
今天第二日也是最終日賽程，男子鉛球就「銀包銅」，王訢以16公尺57獲得銀牌、江柏翰以16公尺13獲得銅牌，徑賽項目女子400公尺跨欄劉育甄也以63秒85獲得銅牌，讓中華隊再有3面獎牌進帳。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言