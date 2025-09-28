快訊

田徑／男子鉛球「銀包銅」 中華隊東亞U20錦標賽再奪3獎牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華田徑隊在2025年第二屆東亞U20田徑錦標賽的男子鉛球「銀包銅」。圖／中華田徑協會提供
中華田徑隊在2025年第二屆東亞U20田徑錦標賽首日就傳回佳音，今天第二天賽事再添獎牌，男子鉛球王訢和江柏翰「銀包銅」，女子400公尺跨欄劉育甄也帶回銅牌。

第二屆東亞U20田徑錦標賽落腳香港，參賽運動員年紀僅限19歲以下，共設有30個項目，中華隊派出31位選手，昨天林沛萱在女子跳高以1公尺71獲得金牌，戴佑芩也在女子標槍奪金，接續混合1600公尺接力陳育樺、劉育甄、熊晨佑和劉妍瑾跑回銅牌，單日進帳2金1銅，獎牌榜名列第3位，僅次於中國和日本。

女子400公尺跨欄劉育甄跑出銅牌。圖／中華田徑協會提供
今天第二日也是最終日賽程，男子鉛球就「銀包銅」，王訢以16公尺57獲得銀牌、江柏翰以16公尺13獲得銅牌，徑賽項目女子400公尺跨欄劉育甄也以63秒85獲得銅牌，讓中華隊再有3面獎牌進帳。

