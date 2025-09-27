TPVL／奪聯盟首分吶喊慶祝 吳宗軒：很多人沒看過我這樣
TPVL元年例行賽在今天於北市大天母體育館點燃戰火，而聯盟歷史性的首次得分也由作客的台中連莊當家球星吳宗軒拿下，在球隊以直落三擊敗地主台北伊斯特後，吳宗軒也坦言能拿下這歷史性的一分確實很興奮，自己也透過吶喊方式慶祝，讓隊友都直言是過去很少見。
連莊今天在TPVL元年首戰作客伊斯特主場就成功踢館，其中不僅當家球星吳宗軒表現亮眼，三名洋將施琅、漢佳與舉球員薩蘭迪也都有優異發揮，其中吳宗軒更是在開賽後就用殺球搶下聯盟史上首次得分，最終他也拿下12分，幫助連莊以直落三擊敗伊斯特，收下聯盟首勝。
對於聯盟首分與首勝都在今天一舉入袋，吳宗軒賽後也直言開心，「第一年第一場球就能旗開得勝，真的蠻開心的，團隊已經準備很久，原本以為會是一場硬戰，但團隊默契在第一局就展現得很好，第二、三局也愈打愈順。至於第一分能拿下來當然覺得很興奮，球員也都說很少看到我那樣吶喊。」
談到TPVL首戰扮演客隊，吳宗軒也坦言球隊與球迷都還在熟悉，相信經過這場比賽後球迷會更知道該如何對付客隊，「今天我們在發球時是有聽到一些聲音，但主客場制就是我們要去適應的。」
至於首場比賽在主場輸球的伊斯特，以主將高偉誠拿下11分最佳，他賽後說：「他們經過企聯三年磨合，有一定默契，反觀我們還需要再加油一下，用鼓勵的方式，讓隊友知道怎麼去面對這樣的狀況。今天主場很多球迷進場為我們加油很感動，自己也是第一次遇到這種大場面，現在台灣排球有那麼多人願意支持，球員要想辦法把狀態調整好、贏得比賽，享受勝利滋味。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言