TPVL／奪聯盟首分吶喊慶祝 吳宗軒：很多人沒看過我這樣

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
吳宗軒（右1）拿下TPVL歷史首分。圖／TPVL提供
吳宗軒（右1）拿下TPVL歷史首分。圖／TPVL提供

TPVL元年例行賽在今天於北市大天母體育館點燃戰火，而聯盟歷史性的首次得分也由作客的台中連莊當家球星吳宗軒拿下，在球隊以直落三擊敗地主台北伊斯特後，吳宗軒也坦言能拿下這歷史性的一分確實很興奮，自己也透過吶喊方式慶祝，讓隊友都直言是過去很少見。

連莊今天在TPVL元年首戰作客伊斯特主場就成功踢館，其中不僅當家球星吳宗軒表現亮眼，三名洋將施琅、漢佳與舉球員薩蘭迪也都有優異發揮，其中吳宗軒更是在開賽後就用殺球搶下聯盟史上首次得分，最終他也拿下12分，幫助連莊以直落三擊敗伊斯特，收下聯盟首勝。

對於聯盟首分與首勝都在今天一舉入袋，吳宗軒賽後也直言開心，「第一年第一場球就能旗開得勝，真的蠻開心的，團隊已經準備很久，原本以為會是一場硬戰，但團隊默契在第一局就展現得很好，第二、三局也愈打愈順。至於第一分能拿下來當然覺得很興奮，球員也都說很少看到我那樣吶喊。」

談到TPVL首戰扮演客隊，吳宗軒也坦言球隊與球迷都還在熟悉，相信經過這場比賽後球迷會更知道該如何對付客隊，「今天我們在發球時是有聽到一些聲音，但主客場制就是我們要去適應的。」

至於首場比賽在主場輸球的伊斯特，以主將高偉誠拿下11分最佳，他賽後說：「他們經過企聯三年磨合，有一定默契，反觀我們還需要再加油一下，用鼓勵的方式，讓隊友知道怎麼去面對這樣的狀況。今天主場很多球迷進場為我們加油很感動，自己也是第一次遇到這種大場面，現在台灣排球有那麼多人願意支持，球員要想辦法把狀態調整好、贏得比賽，享受勝利滋味。」

