國際帕會解除俄羅斯和白俄部分禁令 烏克蘭強烈不滿

中央社／ 慕尼黑27日綜合外電報導

國際帕拉林匹克委員會解除自從2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來對俄羅斯和白俄羅斯實施的部分禁賽措施，這項決定今天引發烏克蘭強烈不滿。

法新社報導，烏克蘭體育部長畢德尼（Matviy Bidnyi）表示，在國際帕拉林匹克委員會（IPC）大會中投下贊成票的人已「背叛自己的良知和奧林匹克價值」。

這項在韓國首爾召開的大會中作出的決定為俄羅斯與白俄羅斯運動員代表國家參加明年米蘭－柯蒂納（Milan-Cortina）冬季帕運鋪平道路。

IPC在聲明中表示，「這一決定意味著白俄羅斯帕委會與俄羅斯帕委會恢復IPC會員的所有權利與應有待遇」、「IPC將與這兩個會員合作，儘快落實相關實務安排」。

俄羅斯帕委會對此表示歡迎，稱這是「公正的決定」，也是「保護運動員權利不因國籍或政治理由而遭差別對待的典範」。

不過，哪些國家能在冬季帕運的6個項目中比賽，最終由各單項運動的國際總會決定，而這些國際總會迄今仍持續禁止俄羅斯和白俄羅斯選手參賽。

