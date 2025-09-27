快訊

TPVL／漢佳再見Ace球 連莊直落三退伊斯特奪歷史性首勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台中連莊成功踢館台北伊斯特，拿下TPVL元年歷史性首勝。圖／TPVL提供
台中連莊成功踢館台北伊斯特，拿下TPVL元年歷史性首勝。圖／TPVL提供

TPVL元年例行賽今天在台北伊斯特主場北市大天母體育館點燃戰火，首場比賽作客的台中連莊就來勢洶洶，最終以25：17、25：18、25：20直落三擊敗地主伊斯特，收下職排元年首勝。

TPVL在上周於天母體育館連續3天舉辦熱身賽後，今天也迎接例行賽開打，首周賽事就由伊斯特在主場打頭陣，不過作客的連莊本場比賽來勢洶洶，首局就在施琅、吳宗軒以及漢佳的優異發揮下，以25：17先下一城。

第二局前段伊斯特一度取得領先，不過連莊重砲手施琅在局中展現強勢終結能力，連續的扣球取分幫助連莊逐漸拉開差距，加上盤末關鍵挑戰成功，讓連莊再以25：18取得局分2：0領先。

第三局連莊開局後再度保持領先，但伊特斯卻展現韌性，追到僅剩2分差距，但關鍵時刻漢佳後排進攻形成觸球出界，連莊也取得賽末點，最終漢佳再來一記再見Ace球，幫助連莊以25：20拿下聯盟歷史性的首勝。

