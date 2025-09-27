排球／永信杯「回甲打球」熱血開打 豐商尋求10連霸開紅盤

第52屆永信杯全國排球賽今天隆重開幕，大會會長李芳裕歡迎大家「回甲打球」，立法院副院長江啟臣以「沒打過永信杯，別說你是排球人！」點出永信杯的特殊存在，首日高男組豐原高商25：22、14打敗潮州高中，尋求10連霸之路開紅盤。

開幕典禮簡單隆重，大會會長李芳裕、名譽會長李芳全、籌備主任李文志、大會秘書長趙明明、立法院副院長江啟臣、台中市副市長黃國榮、運動局局長游志祥、中華民國排球協會理事長龔建榮、運動部競技運動司專委周德倫等貴賓與會。

高男組地主豐原高商將尋求史無前例的10連霸，自是各界矚目焦點，首戰下午4點對潮州高中，第一局兩隊比數咬得很緊，豐原高商25：22只贏3分，但進入第二局豐商掌握泰半攻勢，25：14再下一城直落二過關。

「十連霸壓力大嗎？」豐商教練莊世賢說：「其實不會，就順其自然！」那為何第一局打得如此辛苦？他說：「可能是風沙太大，場地太滑了，同學一開始很不適應，第二局大會有用拖把拖了一下，就恢復正常身手了。」

對於豐商小將的表現，莊世賢很有信心，「舉球員蘇子期、攻擊手翁郁盛、隊長莊子霆、林季孺、嚴偉晅、劉冠朋及自由球員梁丞宇表現都不錯，這批球員蠻努力的，只是需要比賽經驗。」

社男組共18隊報名，上屆冠軍陽明交大首戰對到皮卡皮卡，沒流多少汗就以25：8、25：10獲勝，以豐原高商一、二年級生為主的豐商明緯，首役直落二勝中興大學，中興大學苦吞兩敗，另一敗是栽在全運台中市代表隊化身的台中市排委會手中。

地主東山高中女排隊兵多將廣，今年一樣兵分三路，一軍在高女組尋求三連霸，第一場比賽對到華江高中，以25：10、25：17直落二獲勝。

社女組東山高中報了兩隊，二軍組成的臻呈集團拚衛冕，首場25：13、25：2打敗矮殺，一、二年級為主的球員則以東山高中為名在社女組磨經驗，首役兩局只讓臺灣體大拿15分，三隊都傳回捷報。

本屆比賽的另一個話題人物，是中華民國大專體育運動總會秘書長余清芳，去年他第40度參與永信杯排球賽，把永信杯的「余清芳障礙」往上堆高，可惜的是，這個紀錄確定在今年中斷。