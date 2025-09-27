網球／謝淑薇攜搭檔逆轉詹皓晴 中國網賽女雙闖頭關

台灣網球名將謝淑薇今天在中國網球公開賽的女雙首輪賽場，與詹皓晴正面交鋒，謝淑薇攜手拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科，終場以5比7、6比4、11比9上演逆轉勝。

在北京舉行的中國網球公開賽，屬於世界女子網球協會（WTA）千分等級賽事，謝淑薇繼7月的溫布頓網球錦標賽後，再度與熟悉的拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）攜手，兩人名列女雙第4種子，只是首輪就迎戰台灣女將詹皓晴搭配中國好手蔣欣玗的組合。

睽違2個月再度合拍的謝淑薇、奧斯塔朋科，在首盤開打後，與對手陷入拉鋸戰，前8局打完，雙方各破1次發球局，形成4比4平手；然而「台拉聯軍」在錯失1個盤末點情況下，立刻又再度遭到對手突破，反而以5比7讓出。

已經沒有退路的謝淑薇、奧斯塔朋科，在次盤表現漸入佳境，雖然兩組人馬在前8局結束依舊戰成4比4平手，但「台拉聯軍」在關鍵第10局上演破發，同時以6比4扳平戰局，保有一線生機。

進入決勝搶10局，兩組人馬再度陷入激戰，甚至8度打成平手，但謝淑薇、奧斯塔朋科在比賽後段穩住陣腳，率先逼出賽末點，就算被詹皓晴、蔣欣玗化解掉1個，終場仍以11比9驚險拿下勝利，前進女雙16強。