田徑／東亞U20錦標賽 女子跳高林沛萱、女子標槍戴佑芩奪金

在香港灣仔運動場舉行的第二屆東亞U20田徑錦標賽，我國好手在首日賽事傳來捷報，女子跳高好手林沛萱以1公尺71奪下金牌，女子標槍戴佑芩也以51公尺15獲得金牌。

今年東亞U20錦標賽我國共派出31位選手出征，並由中華田徑協會監事長林榮祿擔任領隊，在今天的首日賽程中，我國U20男子110公尺跨欄全國紀錄保持人吳育廷，在男子110公尺跨欄決賽以第4名作收與頒獎台擦身而過。

不過隨後登場的女子跳高與標槍賽事則是傳來奪牌捷報，其中林沛萱在女子跳高決賽參賽6名選手中成為唯一跳過1公尺70的選手，最終她也以1公尺71拿下金牌，也是代表隊本屆首面獎牌；至於女子標槍決賽，戴佑芩則以51公尺15獲得金牌，為中華隊單日進帳2面金牌。

中華隊領隊林榮祿也隨即頒發金牌獎金，選手每位各6000元、教練獎金3000元，恭賀兩位奪牌選手及教練。