南韓羽賽／第二局反撲功虧一簣 李哲輝／楊博軒止步4強

我國羽球男雙組合李哲輝／楊博軒，今天在BWF超級500的南韓公開賽4強賽遭遇印尼名將法賈（Fajar Alfian）／菲克利（Muhammad Shohibul Fikri），最終以19：21、16：21直落二敗下陣來，無緣決賽。

男雙世界排名第16名的李哲輝／楊博軒，前一次打進BWF巡迴賽4強賽已必須追溯到去年台北羽球公開賽奪冠，儘管最近幾場賽事都能打進到8強賽，但卻始終未能再登上4強舞台。

不過本周的南韓公開賽李哲輝／楊博軒連續擊退我國其他組合，包括32強賽擊敗李芳任／李芳至，16強則是拍退「麟榤配」王齊麟／邱相榤，昨天再勝南韓組合，暌違一年多再度站上4強舞台。

但今天遭遇世界排名第36名的印尼法賈／菲克利，首局前段印尼組合打出5：0開局攻勢，但李哲輝／楊博軒一路追趕到局末僅剩1分差距，但仍是讓對手以21：19先下一城。

第二局印尼組合再度打出7：0開局，但李哲輝／楊博軒同樣未放棄比賽，在局中一度反超前比數，只可惜在14：14後，被對手拉出一波7：2關門攻勢，以16：21敗下陣來，儘管無緣爭冠，但仍寫下本季最佳成績。