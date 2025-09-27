快訊

人物／前行政院長張俊雄辭世享壽87歲 宣布停建核四引反彈

已故「淫魔」富豪艾普斯坦新文件曝光 馬斯克、安德魯王子名列其中

游泳／扛起推廣馬拉松游泳的重任 卓承齊11月自辦比賽不喊苦

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「第一屆WAVE TRAIL城市運河公開水域游泳挑戰」將於11月9日在微風運河舉行。圖／教練劉曜彰提供
「第一屆WAVE TRAIL城市運河公開水域游泳挑戰」將於11月9日在微風運河舉行。圖／教練劉曜彰提供

台灣馬拉松游泳好手卓承齊，繼全運會完成男子10公里3連霸後，今天又在日月潭公開水域游泳錦標賽菁英組締造11連霸，堪稱是台灣馬拉松游泳的代表性人物，但他不自滿於選手成就，更肩負起推廣馬拉松游泳的責任，他決定自辦比賽，將於11月9日在微風運河舉辦公開水域賽事，希望更多人一同來感受馬拉松游泳的樂趣。

卓承齊過去是長距離游泳好手，目前還是短水道1500公尺全國紀錄的保持人，他在教練劉曜彰慧眼識才下，開始挑戰馬拉松游泳賽事，逐漸開始嶄露頭角，更多次站上亞錦賽頒獎台，勇敢踏上挑戰奧運殿堂的目標，雖未能擠進窄門，但開啟台灣選手的視野。

去年11月亞錦賽結束後，卓承齊一度打算退役，但他一直有一個推廣馬拉松游泳的目標，來自教練的鼓勵，讓他決定繼續選手身分，他說：「我很想讓大家認識公開水域賽事，也許可以利用自己的一點點影響力與知名度，透過舉辦比賽的方式，讓大家透過比賽來更了解。」

卓承齊憑著一股傻勁與決心，先從自己出錢出力做起，「就像當年鐵人三項賽事一樣，總要有人開始，我想這個人就是我。」他強調，看到越來越多人投身馬拉松游泳，希望能有更多人一同參與，菁英選手能得到民眾關注，而民眾也能從菁英選手身上看到堅持與熱愛。

「第一屆WAVE TRAIL城市運河公開水域游泳挑戰」將於11月9日在微風運河舉行，將分為兒童組、青少年組、挑戰組與菁英組，即日起開始報名，卓承齊歡迎所有人一同來感受公開水域游泳的樂趣，也希望未來能每年舉辦數場賽事，讓選手有更多舞台展現自己。

卓承齊（中）在日月潭公開水域游泳錦標賽菁英組締造11連霸，運動部次長鄭世忠（左）擔任頒獎貴賓。圖／教練劉曜彰提供
卓承齊（中）在日月潭公開水域游泳錦標賽菁英組締造11連霸，運動部次長鄭世忠（左）擔任頒獎貴賓。圖／教練劉曜彰提供

卓承齊 全運會 世錦賽

