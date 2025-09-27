南韓羽賽／苦戰3局、80分鐘 周天成不敵安東森無緣爭冠

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。 法新社
BWF超級500的南韓羽球公開賽，我國男單一哥周天成在4強賽遭遇第一種子的丹麥安東森（Anders Antonsen），最終以24：22、19：21、10：21敗下陣來，無緣爭冠。

本季已經是5度打進到巡迴賽4強賽的周天成，本周在南韓公開賽再次一路過關斬將，前3場比賽都以直落二取勝，今天4強賽他則是遭遇世界排名第2名的安東森，雙方過去曾14度交手，周天成拿下其中8勝，不過今年兩度碰頭都吞下敗仗。

首局賽事安東森一度取得15：12領先，但周天成卻打出一波5：0反擊，儘管安東森隨後連追2分再度扳平，雙方接下來也一路拉鋸，包括周天成率先取得2個局點遭到安東森化解，安東森的第一個局點也未能拿下，但最終周天成也頂住壓力，以24：22先下一城。

第二局背水一戰的安東森則是一路保持領先，但周天成步步進逼，包括在15：20被安東森取得5個局點時，一度連拿4分，但安東森仍是以21：19扳平戰局；決勝局安東森則是在開局就拉開差距，最終以21：10挺進到決賽，周天成則是止步於4強。

周天成 羽球

