田徑／東亞U20錦標賽男子百欄 劉翔接班人陳圓將摘金、吳育廷第4名

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「劉翔接班人」陳圓將。 新華社
第二屆東亞U20田徑錦標賽今天在香港灣仔運動場舉行，首日登場的男子110公尺跨欄就上演激烈競爭，最終決賽在超風速的情況下，由有「劉翔接班人」之稱的中國大陸新星陳圓將以驚人的12秒95奪下金牌，我國吳育廷則是以13秒50排名第4名作收。

東亞U20田徑錦標賽今年由香港主辦，我國共派出31位選手參賽，東亞各國也幾乎是精銳盡出，其中在備受外界關注的男子110公尺跨欄賽事中，又以大陸陳圓將與我國吳育廷最受關注，其中吳育廷今年全中運曾跑出13秒15的成績，超越亞洲U20紀錄，不過6月時隨即遭到陳圓將以12秒96成績超車。

在今天上午的預賽中，則是由日本的混血好手古賀傑洛米以13秒49表現最佳，至於日前剛參加完東京世錦賽的陳圓將則是以13秒50排名第2名，吳育廷則是以13秒64排名第4名晉級。

下午登場的決賽，選手則是在超風速的情況下出賽，最終陳圓將跑出12秒95的佳績率先抵達終點，只可惜因為超風速無緣刷新自己所保持的亞洲U20紀錄，古賀傑洛米則是以13秒18拿下銀牌、小口蒼葉13秒42，三人皆創下個人最佳但卻因超風速不列入紀錄，至於吳育廷則是以13秒50排名第4名，與頒獎台擦身而過，陳逸軒13秒55排名第5名。

吳育廷 田徑 尺跨欄

