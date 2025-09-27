快訊

新光Fun Run高雄場壓軸登場 全台3站近2000人響應

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
味全龍職棒隊Dragon Beauties小龍女帶領民眾做暖身操。圖／大會提供

「2025 新光Fun Run ─ Run For Earth」高雄場今天於高雄市立美術館壓軸登場，現場有600多位跑者們參加，連同前兩周的台北與台中場，共計近2000位好友響應，一起環保愛地球。

新光人壽自2006年開辦新光全國健行活動，已持續18年，今年首度轉型為「2025 新光Fun Run ─ Run For Earth」永續路跑活動，規劃台北（9月13日）、台中（9月20日）和高雄場，全程以5公里短距離路跑，三場近2000人響應。

不變的是，永續減碳愛地球的理念，現場不提供一次性餐具餐盒，希望大家都自備水壺、環保餐具，並攜手 SwingTaiwan 、WildOne 野灣野生動物保育協會、奉茶行動、市民永續、無邊境創意市集合作單位，並由味全龍職棒隊Dragon Beauties小龍女帶領民眾做暖身操，帶給大家滿滿活力。

新光人壽副總經理洪明達表示，「新光全國健行活動連續舉辦了18年，感謝大家一路支持，今年我們首度轉型，呼籲大家自備環保餐具餐盒和水杯，希望可以開心滿足回家！」

新光人壽協理洪聰輝也提到，「感謝各區部的夥伴們大力幫忙和肯定，我們非常重視環保減碳的議題，特別是全球暖化，多年來辦理全國路跑活動，非常受到歡迎，今年轉成微路跑的方式，讓大家更多一點挑戰！」

現場更抽出總價值近30萬元的各項好禮，包括JVC 55吋液晶顯示器、SWITCH 2、Acer電動滑板車等，讓大家開心健康跑、好禮拿回家。

「2025 新光Fun Run ─ Run For Earth」高雄場今天於高雄市立美術館壓軸登場。圖／大會提供

