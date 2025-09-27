台灣無障礙海洋日登場 運動部長李洋親自入海體驗
由明怡基金會與輪椅夢公園聯盟共同發起的「台灣無障礙海洋日」，今天上午在福隆海水浴場盛大登場，讓200名輪椅使用者入海體驗，出席活動的副總統蕭美琴表示希望讓每個人都被照顧到，共享大自然美好。
目標推動「無障礙親海」政策，海洋委員會攜手明怡基金會、輪椅夢公園聯盟舉辦的台灣無障礙海洋日，同時是台灣首次規模化的無障礙親水行動，讓200名輪椅使用者齊聚入海，規模更是堪稱亞洲首例，台鐵更首次提供「無障礙專列」直達福隆，讓所有參加的身障者一同感受溫暖的無障礙交通設施。
副總統蕭美琴在致詞時表示，這是相當具有意義的活動，代表台灣正一步一步邁進更平權、更親海的友善未來，並形容海洋已經存在於全體台灣人民的DNA裡，大家都是海洋之子，不能遺落任何一個人，因此期許所有人快樂接觸海洋，尤其特別感動志工接受專業訓練，幫助身心障礙者也有權利接觸沙灘。
蕭美琴指出，台灣一直積極參與國際社會，從今天的「台灣無障礙海洋日」正是向世界展示平權、共榮的成長，「每個人都被照顧到，共享大自然的美好，並確保一起向前走時，沒有人被遺落。」
一起出席活動的運動部長李洋親自入海體驗，他表示這是未來適應運動司很重要環節，希望提供更多親水場域讓身心障礙者參與，甚至許願要遍及全台灣，之後有將與運動產業發展中心協力，推動特色海洋運動賽事與運動觀光遊程，提升活動可看性與經濟效益，帶動海洋運動產業發展。
明怡基金會創辦人張明正則說：「見證身障者透過水上活動找回自信後，我確信這是值得推動的事務。除了資源贊助，我們希望讓這項計畫走向國際，讓海洋成為每位身心障礙者的自信之源。」
海洋委員會與地方政府提升軟硬體設施，交通部優化觀光地點交通串連，運動部推廣身心障礙者休閒育樂活動。來自日本、南韓、馬來西亞、阿曼、印尼、泰國、法國等七國的友好團隊到場觀摩，國家海洋研究院並培訓全台25位種子教練，透過專業訓練服務身心障礙者，為未來模式拓展奠定基礎。
