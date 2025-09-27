快訊

足球／桃園市府舉辦女孩日活動 研討會、足球營、交流賽連番登場 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴遐齡（右二）、全子宇（左一 ）、蘇柏亞（左二）交談激盪。圖／大漢行銷提供
為響應聯合國訂定10月11日為「女孩日」倡議重視投資及培力女孩精神，桃園市政府舉辦2025桃園女孩日系列活動，今年以「Own the field 女孩無懼-光芒自成」作為主軸，舉辦一系列活動，為強化社會對女孩培力之認識與支持，以消除運動中性別刻板印象，讓年輕女性勇於自信展現。

這次桃園女孩日系列活動包括9月27日的記者會暨研討會、10月4日的足球體驗營、10月5日的足球交流賽等接連的三場活動，今天率先登場的是研討會，由桃園市副秘書長賴淑華親臨致詞並揭開系列活動。

研討會則邀請到台北市立大學特聘教授戴遐齡，帶來「女孩的運動夢想與職涯選擇」專題演講，期望讓女孩們有更多選擇的方向與啟發。另外，也邀請現役中華隊跆拳道國手蘇柏亞及醒吾高中女足選手全子宇，分享自身對於運動平權的看法。

研討會後於10月4日安排足球體驗營，透過一整天的足球技巧教學、足球趣味團康及足球友誼競賽，實際讓桃園女孩們接觸足球運動，更安排觀賞專業的5人制足球比賽，以培養她們對於足球的興趣，進而養成愛運動的習慣。緊接著足球交流賽則是在隔日舉行，作為體驗營過後的成果驗收，期望強化女孩們的自信心，讓每一位女孩都能自信地追求自己的運動夢想。

桃園市政府相當重視運動中的性別平等，保障女孩們在運動場上享有與男孩同等的機會和資源。未來將持續推動相關政策，讓女孩們能在性別友善的城市中，勇於挑戰自我，綻放亮眼的光芒。

桃園女孩日系列活動今天由研討會揭開序幕。圖／大漢行銷提供
