高球／川普觀看萊德盃高球賽 地主美國落後歐洲隊

美國總統川普今天觀看萊德盃（Ryder Cup）高球賽，為地主美國隊打氣，不過歐洲隊首日打完以5.5比2.5領先，朝衛冕邁出一大步。

路透社報導，許多美國球迷早早到場，享受歡樂氣氛，但沒多久後覺得掃興，因為歐洲隊在上午4人2球賽以3比1領先，然後下午4人4球賽以2.5比1.5再下一城。

英國選手佛利特伍（Tommy Fleetwood）說：「我們期待這一天已久，能夠有好的開始感覺很棒。」

萊德盃每兩年舉行一次，歐洲隊力拚自2012年以來首度在客場奪冠，他們總分累積14分即可衛冕。根據艾里亞斯運動統計機構（Elias Sports Bureau）資料，歐洲隊在近6次首日領先的萊德盃最終皆成功奪冠。

儘管川普下午現身觀賽，還特別走出警戒區與美國選手狄倉波（Bryson DeChambeau）碰拳致意，地主隊仍未打出氣勢。

世界排名第一的舍夫勒（Scottie Scheffler）也未能打出應有水準，根據艾里亞斯運動統計機構資料，這位美國好手加入名將老虎伍茲（Tiger Woods）和伍斯南（Ian Woosnam）行列，成為唯三以世界球王之姿在萊德盃首日吞下兩敗的球員。

明天賽程和今天相同，最後一天則是12組的個人對抗賽。