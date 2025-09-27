高球／台灣名人賽暨三商盃第二輪 阿提鲁持續領先、13台將晉級

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
泰國的阿提魯兩輪總桿137桿繼續領先。圖／三商名人賽大會提供
泰國的阿提魯兩輪總桿137桿繼續領先。圖／三商名人賽大會提供

總獎金100萬美元（約台幣3000萬元）的2025台灣名人賽暨第三十九屆三商杯高爾夫邀請賽，昨天在台灣高爾夫俱樂部進行第二輪，首輪領先的泰國選手阿提鲁（Atiruj Winaicharoenchai），打出低於標準桿2桿的70桿，以兩輪總桿低於標準桿7桿的137桿，續保單獨領先。

比賽前兩輪結束後，大會取總桿高於標準桿5桿的149桿共56位選手晉級後兩輪決賽，其中有13位台灣球員晉級，包括2020年冠軍王偉軒，而排名前10選手有五位是泰國球員。

阿提魯昨天自第10洞出發，前九洞雖然各桿都打得不錯，也很努力地想多抓鳥，不過旗位比較刁鑽，僅打下一鳥，不過後九洞除了在第三洞四桿洞開球歪進樹林後，攻果嶺打過頭進沙坑，沙坑救球不成再次越過果嶺，四桿才上果嶺兩推，苦吞雙柏忌以外，其後在最後四個洞力爭上游，在兩個五桿洞第6、7洞把握住好機會，連拿二鳥，以及第9洞一記6呎小鳥推桿，共射下三鳥，進帳三桿，繼續保持兩桿的領先地位。

這是25歲的阿提魯首次在亞巡賽兩輪後取得領先地位，不過他並不在意是否在領先地位，他只希望能繼續保持強力競爭性。他昨天的開球與第二桿及推桿都發揮不錯的水準，他提及昨天的風沒有昨天大，但是旗位非常難，必須打出很好的球才有機會抓鳥。

目前是台灣選手中排名最好的陳裔東昨天5鳥4柏忌上午組出發的他指出，昨天的旗位很難攻，風也一陣陣地吹，很難抓得住風向與風勢大小，不過上午下了點小雨，有降溫效果，天氣沒有那麼熱。

昨天過後，不少台灣好手紛紛落馬，顯見今年的球場難度特別高，包括在上周的另一場亞巡賽仰德TPC錦標賽並列第七名的業餘選手謝承洧、李玠柏、呂偉智、張緯綸、沈威成以及上周並列第五的菲律賓選手塔布埃納與美籍的伴翔太郎等，還有三位好手詹世昌、葉昱辰與上周並列亞軍的美國206公分天龍球員波特都因傷退賽。

