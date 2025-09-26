全運會／聖火今晚出發 11天千里傳遞全台及外島

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
114年全國運動會今晚引燃聖火，聖火隊從縣立田徑場出發11天千里傳遞全台及外島，為全運動拉開序幕。者蔡維斌／攝影
114年全國運動會聖火引燃典禮」今晚在雲林縣立田徑場盛大舉行，中央與地方及在地鄉親共同見證歷史性時刻，晚間8時引燃聖火傳給虎尾高中聖火隊，正式啟動全國運動會聖火環台，未來11天長達近1千公里的全台與三外島縣市聖火傳遞，為10月18日的全國運動盛典拉開序幕。

今晚聖火晚會，因縣長張麗善手部摔傷，未能到場參加，改由副縣長謝淑亞主持，運動部次長洪志明、立委張嘉郡、議長黃凱、縣政總顧問張清良等人共同引燃聖火，虎尾鎮長林嘉弘、代表會陳明聖主席等眾多貴賓到場觀禮。

聖火晚會由鎮西國小打擊樂團與雲林國小合唱團表演拉開序幕，蔦松藝術高中舞蹈表演，與國立體育大學「夜光龍」演出烘托藝術氣息；並由退休的林宜廷校長，朗誦大會聖火文疏，祈福聖火一切平安，賽事順利成功。

今年聖火造型設計別具巧思，結合傳統圓形火把與球棒意象；外觀融入竹編紋理，象徵環境永續；以深具未來感的科技藍呈現，呼應雲林智慧教育與產業創新的進展

謝淑亞表示，雲林縣主辦114全國運動會，是責任、信任、更是挑戰，但縣府團隊用600天完成不可能的任務，建造雲林縣立田徑場、溜冰場等運動設施，這是全縣一同積極努力、勇於承擔的成果。

她指出，雲林縣準備好了，請大家在10月18日至23日來雲林，為選手加油打氣，深度體驗雲林縣美食、美景與精彩豐富人文特色。也希望透過聖火傳遞，將雲林人的熱情好客，與最誠摯的邀請，傳達給每個國民，共襄盛舉。

議長黃凱表示，，暌違20年，雲林縣再度舉辦全國運動會，縣府、議會及廿鄉鎮公所等機關學校全力相挺，完成各項準備工作，感謝所有參與的人，成就精彩的運動盛事。

教育處長邱孝文表示，隨著聖火燃起，114年全國運動會倒數計時，雲林縣會以最大的熱情、最高規格的接待和最好的運動賽事安排，迎接每位選手、教練、隊職員，與全國的民眾，盡情享受這場運動盛會。

10月18日來自全國的選手將齊聚雲林，揮灑汗水、超越自我，共同寫下體育與文化交織的篇章。

114年全國運動會今晚舉行聖火晚會，各項精彩表演，為全運動拉開序幕。者蔡維斌／攝影
114年全國運動會今晚引燃聖火，聖火隊從縣立田徑場出發11天千里傳遞全台及外島，為全運動拉開序幕。者蔡維斌／攝影
114年全國運動會今晚舉行聖火晚會，各項精彩表演，為全運動拉開序幕。者蔡維斌／攝影
