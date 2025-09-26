WDF世界盃飛鏢錦標賽 蔡詠恩、楊奕晴U18女雙摘金

快訊

中央社／ 台北26日電

在韓國舉行的WDF世界盃飛鏢錦標賽，台灣好手蔡詠恩、楊奕晴，今天在U18女雙青少年賽事接連過關斬將，拿下台灣史上首面金牌。

WDF世界盃飛鏢錦標賽從9月22日起到28日在韓國KINTEX 10A Hall舉行，本屆共有包括台灣在內的47個國家派出代表隊同場競技。

台灣代表隊經過選拔後派出12名選手，其中有2男2女的U18選手，其中蔡詠恩、楊奕晴預賽和澳洲、瑞典、芬蘭同組，結果台灣隊3戰全勝晉級；隨後在淘汰賽又接連過關順利摘金。

隨隊教練陳建霖在接受中央社記者訪問時表示，這是台灣首度取得世界盃的參賽資格，蔡詠恩、楊奕晴面對國外勁敵，表現得相當穩健，絲毫沒有被大場面影響到。

陳建霖透露，世界盃比的是501減分賽，並且採用台灣選手較不熟悉的硬靶，在技術上和分數計算上，跟國外選手相比都處於弱勢，能拿下這面金牌相當不容易。

就讀泰北高中的楊奕晴，接觸飛鏢賽事僅3年，但就在今年大爆發，已經拿下過3座國內冠軍，並且首度當世界盃青少年國手，就在大賽中有好表現；至於蔡詠恩就讀向上國中，接觸飛鏢僅1年半，更是難得好表現。

中華民國競技飛鏢總會會長郭金耀感動表示，台灣能取得世界盃參賽資格已經很不容易，這次又拿下U18的金牌，「可見我們努力了超過20年，現在終於看到成果了，而且她們還很年輕，未來仍有發展性。」

