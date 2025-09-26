馬來虎領軍開跑 生生不息公益生態ZOO跑11月23登場

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
111周年生生不息公益生態ZOO跑豐富的獨家禮。圖／大會提供
世界瀕危物種「馬來虎」全球僅剩200隻，台北市立動物園去年加入「全球馬來虎域外保育計畫」後，今年主力大推馬來虎養育計畫，今年11月為了慶祝新團員Arhaa加入，台北市體育總會與台北市立動物園共同主辦「111周年生生不息 公益生態ZOO跑」即將在今年11月23日登場。

為了讓路跑更加有意義，本次活動主語「小小一步，改變世界」將透過親子路跑形式推廣生態保育與永續發展理念，也將由動物園代表馬來虎將擔任領跑工作，今年活動亮點包括「美津濃Mizuno與馬來虎聯名款紀念跑衣」、「精美馬來虎造型完賽獎牌」設計等完賽大禮包，都可以看到馬來虎的蹤跡。

此外，今年更推出明星商品貓熊聯名「虎皮HU-PPY」布偶，是結合動物園明星搶手「貓熊聯名款完賽禮物」，這項路跑自即日起開始報名，兩個組別限量3000位名額，邀請大小朋友速速手刀報名。

「111周年生生不息公益生態ZOO跑」沿續去年熱鬧輕鬆的氛圍，為了讓更多大小朋友都可以輕鬆完賽，路線設計3公里，共分成「虎蹤3K樂跑（個人組）和（親子組）」兩種組別，親子組限定一位14歲以下孩童與一位18歲以上成人共同報名。

完賽後，活動後能夠繼續在園內參加活動市集以及內將搭配熱鬧的動物園園慶系列活動，讓參賽的大小朋友都能盡興而歸，更歡迎揪團報名的跑者們共同來見見新朋友馬來虎Arhaa吧。

台北市體育總會更會將本次報名所得部分捐贈予「財團法人台北動物保育教育基金會」，共同來為保護動物盡一份心力，體育總會每年不僅共同與台北市立動物園在推動物保育永續發展、也能透過生命教育來達到運動也能夠讓孩子們學習到以實際行動激勵更多人加入環境保育的行列，能夠攜手與動物們及孩子們共同努力實現地球永續發展的理念。

