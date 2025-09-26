南韓羽賽／直落二地主組合 李哲輝／楊博軒本季首次進4強

BWF超級500系列的韓國羽球公開賽，世界排名13名的台灣男雙李哲輝、楊博軒今天在8強戰以21比15、21比18擊敗地主組合趙松炫、陳成益，本季首度挺進4強。

身為台灣第1男雙的李哲輝、楊博軒，上次打進世界羽球總會（BWF）超級巡迴賽4強已經是去年的台北羽球公開賽，當時兩人攜手摘下冠軍，沒想到楊博軒本季飽受手腕傷勢困擾，讓兩人表現變得比較起伏，如今終於在韓國羽球公開賽突破，暌違超過1年再度擠身超級巡迴賽的男雙4強。

李哲輝、楊博軒這次賽事名列第5種子，通過前兩關「台灣內戰」的考驗後，今天在8強戰與世界排名200名後的地主組合趙松炫、陳成益正面交鋒，同時是兩組人馬生涯首度對戰，其中趙松炫、陳成益在首輪扳倒世界排名第9的中國組合陳柏陽、劉毅，實力不容小覷。

首局開打後，李哲輝、楊博軒並未有初次交手的生澀感，開局就以猛烈攻勢手握8比1領先，甚至在技術暫停後仍持續擴大分差，在掌握比賽主動權的情況下，打得對手無力招架，順利以21比15先馳得點。

率先取得聽牌優勢後，李哲輝、楊博軒在次局卻陷入苦戰，一度浪費5分領先處於落後局面，不過經驗豐富的李哲輝、楊博軒比賽後段及時穩住陣腳，在18比18平手時連得3分，直接拿下男雙4強門票。

李哲輝賽後接受中央社採訪時表示，主要就是把場上節奏控制好，避免發生不必要的失誤，加上這週兩人在出拍比較沒有這麼急躁，「其他順其自然，沒有去想太多。」