台灣飛鏢新紀錄 蔡詠恩、楊奕晴奪WDF世界盃青年組女雙金牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
蔡詠恩（左）、楊奕晴（右）攜手拿下世界盃青年組女雙金牌。圖／陳建霖提供
蔡詠恩（左）、楊奕晴（右）攜手拿下世界盃青年組女雙金牌。圖／陳建霖提供

在南韓舉行的「WDF世界盃飛鏢錦標賽」，我國代表隊在今天傳來奪牌喜訊，蔡詠恩、楊奕晴在青年組女雙賽事，面對歐美選手的激烈競爭，最終以全勝姿態奪下金牌，也是我國在WDF世界盃飛鏢錦標賽史的首面獎牌。

今年WDF世界盃飛鏢錦標賽於9月22日至28日在南韓KINTEX 10A Hall盛大舉行，共有47個國家派隊參賽，我國更是選拔出國內菁英首次參與此項飛鏢界盛事，選手過去一段時間也是全力備戰，希望為台灣飛鏢發展創下重要新里程碑。

其中在首次舉辦的青年組賽事中共有15國參賽，我國也派出4位選手與賽，其中在女雙賽事由蔡詠恩、楊奕晴聯手出擊，並在分組賽連勝芬蘭、澳洲與瑞典後，以分組第一名晉級到8強淘汰賽，並且一路殺進到金牌戰後又再度以4：2擊敗芬蘭，為我國搶下在世界盃的史上首面獎牌。

教練陳建霖表示，今年是我國首度派隊參與WDF世界盃飛鏢錦標賽，儘管選手在選拔脫穎而出後就相當努力備戰，不過與歐美選手確實有著經驗上的差距，但蔡詠恩、楊奕晴卻在這次比賽中展現極佳抗壓力，一路過關斬將，為台灣飛鏢創下新歷史。

陳建霖指出，相較於歐美選手可能從小就開始練習飛鏢，我國青年選手接觸飛鏢的年資都僅有短短2至3年，經驗上確實有不小落差，賽前也評估實力大概落在8強，不過蔡詠恩、楊奕晴卻是從小組賽就一路連勝，表現確實超乎預期，「其實她們在還沒上場前都還會發抖，畢竟是相當大的比賽，得失心也比較重，想要拿到好名次，不過賽前我也都會請他們先離開比賽現場，到場外走走舒緩一下心情。她們兩人這次的表現確實都非常好，面對歐美選手的一些小動作，也都能在教練的幫助下做出好的應對。」

中華民國競技飛鏢總會會長郭金耀高興地表示，努力了20年，終於開始看到了成果。

蔡詠恩（左二）、楊奕晴（右二）攜手拿下世界盃青年組女雙金牌。圖／陳建霖提供
