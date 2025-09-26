「2025極點慢旅─騎遇東北角」完美落幕 帶動觀光與永續旅行新風潮

由交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處主辦的「2025極點慢旅─騎遇東北角」活動已於9月21日圓滿結束。自9月5日起，為期3週、共9個梯次的活動吸引了超過500名民眾參與。車友們騎行於東北角最具代表性的舊草嶺環狀線自行車道，體驗到自然風光與人文故事的深度融合，並感受慢旅行帶來的獨特魅力。

串聯東北角經典景點，打造獨特騎行體驗

「2025極點慢旅─騎遇東北角」極東點自行車活動完美落幕。主辦單位提供

本次活動以「九月限定開騎」為主題，結合福隆、石城、三貂角、卯澳等熱門景點，提供遊客自由的參與方式。報名後，參與者可根據個人時間在福隆車站報到，輕鬆上路，無需等待全體車隊集結。這樣靈活的設計讓騎行者能更自在地享受每一段路程。從穿越舊草嶺隧道的歷史氛圍，到登上三貂角燈塔遠眺太平洋的壯闊景色，沿途設有6處集章點，吸引不少家庭選擇親子共騎，騎行的同時留下難忘的旅程回憶。

跨世代傳承，91歲資深騎士成為焦點

「2025極點慢旅─騎遇東北角」極東點自行車活動完美落幕。主辦單位提供

活動中，除了藝人段慧琳的亮相外，91歲的張石成先生也參與其中。張先生早年於金瓜石礦區工作，長期致力於地方文化保存，被譽為「金瓜石活字典」。這次他不畏年齡挑戰，與眾多騎士一同完騎，展現了驚人的活力與堅持，並象徵著慢旅行的跨世代傳承與精神。

促進地方經濟，帶動觀光消費

「2025極點慢旅─騎遇東北角」極東點自行車活動完美落幕。主辦單位提供

活動期間，推出的「租車套票」與「超值套票」包括自行車租賃券、福隆便當券、在地商家消費券等，吸引車友在挑戰過程中順道造訪沿途的小店和咖啡館，帶動地方消費。當地業者表示，假日人潮明顯增多，許多遊客完成集章後，會進店休息並消費，對生意帶來了正面的影響。

集章挑戰與豐富獎品，為活動增添驚喜

「2025極點慢旅─騎遇東北角」極東點自行車活動完美落幕。主辦單位提供

完成集章挑戰的參與者，可獲得限定紀念毛巾或多功能頭巾，並獲得舊草嶺環狀線的電子完騎證書。此外，活動還設有總價值超過十萬元的抽獎，包括iPhone 16 Pro、AirPods Max、Switch 2等熱門獎品，抽獎將於9月30日在「東北角之友」官方臉書頁面進行。這些獎品為騎行活動增添了驚喜，讓參與者在享受旅程的同時，也能期待更多的獎勳。

持續推動低碳永續旅行，邀請遊客再度造訪

「2025極點慢旅─騎遇東北角」極東點自行車活動完美落幕。主辦單位提供

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處表示，未來將繼續舉辦「極點慢旅」自行車活動，致力於推廣低碳、永續旅行，並讓更多人了解東北角的自然景觀與人文底蘊。每一段旅程，都見證了這片土地的美好與獨特。「2025極點慢旅─騎遇東北角」雖已圓滿結束，但東北角的自然與人文魅力仍在持續綻放。該處誠摯邀請遊客再次來到東北角，放慢旅行步伐，體驗這片海岸的無限魅力，將每一刻的美好轉化為難忘的慢旅記憶。

「2025極點慢旅─騎遇東北角」極東點自行車活動完美落幕。主辦單位提供

「2025極點慢旅─騎遇東北角」極東點自行車活動完美落幕。主辦單位提供

「2025極點慢旅─騎遇東北角」極東點自行車活動完美落幕。主辦單位提供

「2025極點慢旅─騎遇東北角」極東點自行車活動完美落幕。主辦單位提供

「2025極點慢旅─騎遇東北角」極東點自行車活動完美落幕。主辦單位提供